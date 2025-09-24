El Parlamento pide al Sergas agilizar las reclamaciones patrimoniales
R. V.
Vigo
El Parlamento de Galicia aprobó instar a la Xunta a mejorar y agilizar los procesos de reclamaciones de responsabilidad patrimonial en el Sergas. La propuesta, respaldada por PPdeG y PSdeG, plantea reforzar el análisis de incidentes para reducirlos, aplicar criterios homogéneos que mejoren la instrucción y regular el funcionamiento de la comisión de seguimiento. Fue aprobada con 49 votos a favor y 23 abstenciones en la Comisión Permanente non Lexislativa para as Relacións co Consello de Contas, dentro del dictamen sobre los informes de fiscalización del sector público, de la Memoria de actividades de 2023.
