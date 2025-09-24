Un pleno sin minuto de silencio por las muertes de Gaza

El conflicto de Gaza ha marcado la primera sesión del pleno de esta semana en el Parlamento, que a diferencia de lo que sí ha sucedido en el Congreso de los Diputados, no se ha producido un minuto de silencio en solidaridad con las víctimas. El escollo es el término «genocidio», que el PPdeG, que ha presentado una contrapropuesta que evita esta definición, no parece dispuesto a asumir.

Se intentó en la sesión de la mañana, al arranque, por vía del PSOE y a viva voz, que solicitaba forzar una votación sobre ese gesto «por las víctimas inocentes del genocidio en Gaza», pero el presidente del Parlamento, Miguel Santalices, lo rechazó por no ser la fórmula convencional de proponerlo y emplazó a los grupos de dialogar primero sobre ello e intentar llegar a un acuerdo.

La Mesa del Parlamento se reunió de nuevo al terminar la sesión de mañana para abordar la petición, con la novedad de que, además del escrito impulsado por el PSdeG, que específicamente condenaba «el genocidio» y que fue registrado días atrás, se sometió a debate otro presentado este mismo martes por el PPdeG.

En él, el portavoz parlamentario popular, Alberto Pazos, «ante el masivo asesinato de civiles producido por la invasión de Gaza en respuesta a los atentados perpetrados en territorio israelí por la organización terrorista Hamás», solicita formalmente un minuto de silencio en el Parlamento autonómico.

Los populares piden que este, en concreto, sea «en señal de solidaridad y respeto a los inocentes civiles palestinos víctimas de la masiva e injustificada acción militar ordenada por el Gobierno de Israel, y a los inocentes civiles víctimas del terrorismo de Hamas».

Ya con la propuesta del PP encima de la Mesa, fuentes socialistas y nacionalistas anticiparon su rechazo y se quejaron de la «utilización» que los populares hacen de los órganos de gobierno de la Cámara autonómica, donde tienen mayoría absoluta. Además, para el BNG es «evidente» que el PPdeG está «instalado en el negacionismo del genocidio de Gaza».