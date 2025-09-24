El PP veta que el Parlamento investigue la ola de incendios

No habrá investigación parlamentaria sobre los incendios que este verano arrasaron con 140.000 hectáreas de monte en Galicia —según los datos del satélite Copernicus—. El PPdeG impuso su mayoría absoluta en el Parlamento y vetó la creación de una comisión para determinar y aclarar qué fallo la lucha contra las llamas. La petición la formalizó el BNG y contó con el apoyo de PSdeG y Democracia Ourensana.

Tras la denuncia del genocidio que Israel comete en Gaza, la portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón, sostuvo que la «catástrofe» de los fuegos «más grandes de la historia» en Galicia se produjo por la «cadena de negligencias» en la Xunta.

Aseguró que los populares «son unos irresponsables y unos temerarios» por no querer investigar lo sucedido para evitar que «dentro de un año, dos o tres la catástrofe sea mayor», que al PP «le importa un bledo que arda este país». Cargó también contra la gestión del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien «no hizo su trabajo», puesto que «en plena ola de incendios no estaba en el centro de coordinación», sino «en la plaza de toros de Pontevedra».

Por su parte, Carmen Rodríguez Dacosta (PSdeG) denunció que los incendios fueron «una catástrofe provocada por la inacción de la Xunta». Recriminó que siete años después del dictamen de la comisión de incendios por la ola de fuegos de 2017 «nada cambió», lo cual «no fue una sorpresa, fue la crónica de un desastre anunciado». Una problemática de la que responsabiliza a la «política errática y desvaída del Gobierno gallego».

El portavoz popular, Alberto Pazos Couñago, redujo la petición de investigación a una «ceremonia interesada de la confusión en la que están instalados de manera permanente» los nacionalistas.

Así, justificó el rechazo en que ya se está siguiendo la hoja de ruta de la comisión de investigación a raíz de la ola de incendios de 2017, que «se está desarrollando a buen ritmo», si bien dice que es un plan que «tardará décadas en desarrollarse».

Añadió que esta comisión «no pretende alcanzar una conclusión, sino consolidar un prejuicio». «En el linchamiento van a estar ustedes solos», espetó. También cuestionó el dato de 140.000 hectáreas de Copernicus al incluir territorio que no es de Galicia en los incendios de la provincia de Ourense.

Ya por la tarde, el pleno del Parlamento rechazó, también con los votos en contra del grupo mayoritario del PPdeG, las tres mociones presentadas por BNG y PSdeG en materia de prevención y extinción de incendios forestales y de reparación de los daños causados por los mismos.

De esta forma, los populares descartaron por completo las iniciativas impulsadas a este respecto por los grupos de la oposición, que pedían, entre otros puntos, reformas de calado en el operativo contraincendios, cambios en la política forestal y agraria o actuaciones en zonas protegidas.

Entre los textos se encontraban críticas a la gestión de la Xunta, que en el caso del BNG llegaban a pedir la reprobación del Gobierno y, nombradamente, del presidente Alfonso Rueda y de la conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez. Más allá iba la moción del PSdeG, que instaba al jefe del Ejecutivo autonómico a presentar su dimisión por su incapacidad para gestionar lo sucedido.