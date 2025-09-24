Subvención de 932 euros por dormir en un albergue público del Camino

Dentro de su plan de trabajo, el Consello de Contas ha terminado —y publicado— la fiscalización de la Sociedade Anónima del Plan Xacobeo, cuya principal y casi única actividad es llevar la gestión de los 75 albergues con sus 3.400 plazas levantados a lo largo de todas las rutas del Camino de Santiago en su trazado por Galicia. Y una de las conclusiones que saca es la falta de planificación y sobre todo, la alta dependencia de las subvenciones públicas para su funcionamiento. De media, la Xunta financia cada noche con 27 euros, pero hay un caso en el que se llega nada menos que a los 932 euros.

Este último es el albergue de Sandiás, en Ourense. Por sus instalaciones pasaron 66 peregrinos en el año 2023, pagando cada uno 10 euros, que es la tarifa establecida para todos. Los gastos generales de ese establecimiento alcanzaron los 62.200 euros, así que el déficit fue de 61.604 euros, según calcula el Consello de Contas, por lo que la subvención que tuvo que aportar la Xunta para lograr el equilibrio de las cuentas fue de 932 euros por cada uno de los caminantes que usó sus instalaciones. De los 75 albergues, solo poco más de una docena presenta superávit. El resto es deficitario. En números absolutos, los ingresos totales son de 2,14 millones de euros, mientras que los costes directos ascienden a 4,77 millones. Y esto lleva a que la Xunta financie con fondos públicos, aportando dos tercios del coste, el alojamiento de los peregrinos. «El servicio de hospedaje está fuertemente subvencionado, de manera que una parte relevante es sufragada por el contribuyente gallego y no por los usuarios del servicio», advierte el Consello de Contas, que añade que tampoco hay ningún estudio que justifique la tarifa fijada por la Xunta, a la que indica que para lograr el equilibrio financiero, debería subir de 10 a 37 euros la noche.

Sobre la eficacia de la gestión, Contas subraya que la apertura 365 días al año genera costes elevados y baja ocupación, que de media es del 21%. Hubo albergues, como el de Sandiás, que no pasó del 1%, y otros como Diomondi, Viladerrei y Vilasantar que llegaron al 2%. En la parte alta se alcanzó el 68%, el de Negreira (A Coruña). En sus alegaciones al informe, la Xunta sostiene que la red de albergues públicos no busca un beneficio económico directo por la prestación del servicio; que sirve para atender la demanda en los periodos invernales cuando no están abiertos lo privados; que actúa como un elemento tractor para el desarrollo; que por cada euro invertido en la red se genera un retorno de 45 euros; que la experiencia en la creación de la red pública orientada como servicio público y no como un negocio es demandada y replicada por otros itinerarios culturales de otros países con los que se tiene firmados instrumentos jurídicos de asesoramiento; o que fortalece la imagen hospitalaria del pueblo gallego en relación a la peregrinación.

El gran reto turístico: la desestacionalización

Los municipios gallegos creen que la oferta desestacionalizada es uno de los «grandes retos» de Galicia como destino, lo cual pasa por la puesta en valor de los recursos locales y la calidad de los servicios que vayan a prestarse, tal y como se ha constatado en el Foro de Turismo Local en Santiago, organizado por la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp). Su presidente, Alberto Varela, puso en valor el trabajo de las entidades locales que, enumeró, garantizan que haya abastecimiento de agua, recogida de basura, servicios de protección civil, socorristas en playas y en piscinas, museos con experiencias interactivas y espacios adaptados a la accesibilidad universal. Admitió, no obstante, en su discurso ante un centenar de asistentes, que todavía quedan dificultades por resolver en la gestión administrativa de los proyectos y de los fondos, los cuales en las entidades locales «se afrontan desde el compromiso de ejecutar de forma rigurosa y, sobre todo, de contribuir a mejorar de manera sustancial» servicios, equipamientos y productos turísticos «que las personas visitantes disfrutan». El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, refrendó el compromiso de la Xunta por un turismo sostenible que se está convirtiendo “en un factor decisivo en la lucha contra la despoblación del rural”.