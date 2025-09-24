Tensión en Monforte por la visita de Vox al centro de menores

Entre un fuerte dispositivo de seguridad y consignas «antifascistas» coreadas por el grupo de manifestantes convocados por Galiza Nova, la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid y portavoz del partido de la Agenda España, Isabel Pérez Moñino, denunció el «castigo» al que somete el PP a los vecinos de Monforte de Lemos (Lugo) con la derivación de menores migrantes.

Lo hizo frente al edificio del municipio lucense que albergará el centro de menores de la Xunta y que el sábado fue atacado con cócteles molotov, acto que ha evitado condenar el partido ultra.

Un poco antes de las 16.00 horas, se han empezado a reunir los primeros manifestantes convocados por Galiza Nova bajo el lema ‘Fascismo fóra de Monforte’. La convocatoria, que circuló por redes sociales esta mañana, surgió como ofensiva al acto previsto por Vox media hora después.

Policía Local y Nacional se desplegaron para evitar incidentes, pero todavía así se produjeron acusaciones verbales, como los manifestantes coreando ‘ahí están, esos son, los del cóctel molotov’. Aquí se produjo el primer momento tenso de la tarde, cuando una de las simpatizantes de Vox se encaró con la concentración y les gritó repetidamente ‘no los queremos, no’. Las declaraciones de Isabel Pérez discurrieron entre consignas y voces de ‘fascistas’, ‘asesinos’ o ‘vagos’.