La Xunta extiende la prealerta por escasez moderada de agua a A Coruña
Se mantiene en los ríos Lérez y Grande | Se aplican medidas al subsistema de Baiona, desde el que se abastece la población, y la vigilancia de Zamáns
R. V.
La Xunta ha decidido extender la declaración de prealerta por escasez moderada de agua al sistema del río Anllóns, en la costa de A Coruña hasta Arteixo, que se suma así a los ríos Lérez, en Pontevedra, y Grande, en Camariñas, en prealerta desde el 7 de agosto. La Oficina Técnica da Seca, presidida por el director de Augas de Galicia, Roi Fernández, con la participación de directivos del organismo hidráulico, Protección Civil, MeteoGalicia y las consellerías de Sanidade y Medio Rural, lo acordó ayer.
La prealerta se adopta tras constatar que, desde mediados de agosto, los indicadores de escasez en el río Anllóns se sitúan por debajo del límite de 0,30 y muestran un leve empeoramiento. La evolución de los ríos Lérez y Grande también aconseja mantener la prealerta. Además, se mantendrán medidas equivalentes en el subsistema de Baiona y un seguimiento reforzado en Zamáns, Vigo.
La situación se debe a la escasez de lluvias en el último mes y medio y a la previsión meteorológica desfavorable. Actualmente, los embalses de Galicia-Costa registran casi un 66% de ocupación, rozan un 7% menos que el año pasado y un 5% por debajo de la media de la última década.
La prealerta afecta a 28 municipios, donde se recomienda un uso responsable del agua, evitando actividades de alto consumo y aplicando buenas prácticas domésticas. La Xunta enfatiza la colaboración municipal y la sensibilización ciudadana para prevenir episodios de escasez futuros.
