El alijo fallido de A Pobra desata una redada con 11 arrestos

La Policía Nacional desplegó ayer un importante dispositivo en ambos márgenes de la ría de Arousa para descabezar un grupo presuntamente relacionado con el alijo fallido de 3.500 kilos de cocaína interceptado hace dos semanas en A Pobra, y que llegó a la costa gallega en un narcosubmarino, según sostienen los investigadores.

En esta fase de la operación detuvieron a once personas, elevando la nómina de investigados a catorce, y entre los más recientes figuran un empresario de Vigo y otros relacionados con el sector de la náutica recreativa. También practicaron 18 registros, de los cuales uno tuvo lugar en Cambados. Al cierre de esta edición, la operación, bautizada con el nombre de Saona Outes, permanecía abierta y bajo secreto de sumario, aunque trascendieron otros datos como la incautación de dos planeadoras y algunas cantidades de dinero.

Y es que el operativo desarrollado por Udyco afectó mayormente a la otra orilla de la ría arousana, en O Barbanza, y también a la de Muros-Noia. De hecho, está dirigido por el Tribunal de Instancia plaza 1 de Muros y cuenta con la colaboración de la agencia americana DEA, pues la droga procedería de Sudamérica.

De momento, son pocos los detalles conocidos, pero la investigación apunta a que los gallegos arrestados forman parte de una organización presuntamente dedicada a la preparación de las embarcaciones necesarias para trasladar alijos desde la nave nodriza en el océano Atlántico hasta las costas gallegas.

Detalles

Las entradas en domicilios y negocios vinculados a estas personas, así como las detenciones, se sucedieron desde primera hora de la mañana en las localidades de Outes, Noia, A Pobra, Ribeira, Vigo y Cambados. En el caso de la capital del albariño, los agentes permanecieron durante varias horas en un taller ubicado en Aldea de Tragove, casi en el término municipal de Vilanova.

Se trata del almacén y taller de la firma Jet & Bike, que tiene en Sanxenxo una sucursal de alquiler de motos de agua y también presta otros servicios relacionados con la náutica recreativa. Revisaron las instalaciones de arriba a abajo e incluso con la unidad canina de la Policía Nacional.

El dispositivo también se notó en otras calles del centro urbano de la localidad y el helicóptero realizó barridos por la ría durante la mañana. Los implicados en las actuaciones ejecutadas ayer se suman a los tres hombres arrestados hace dos semanas; un ciudadano colombiano y dos ecuatorianos que están considerados por la investigación como los pilotos del narcosubmarino.

Cabe recordar que una parte del alijo apareció escondida en una zona de monte, pero la otra acabó tendida sobre una carretera, en la travesía de A Pobra, después de caerse del remolque donde la transportaban. Los agentes lograron recuperar casi 80 fardos de cocaína que habrían sido descargados en la playa de Cabío y que terminaron sobre el asfalto ante las prisas por la presión policial. De hecho, se produjo una persecución de película, con los dos vehículos sospechosos realizando maniobras en zigzag para intentar zafarse de los agentes.

El segundo en un mes

Los tres hombres se encuentran en prisión provisional desde entonces por orden de la magistrada encargada del caso, quien ordenó el ingreso comunicado y sin fianza al apreciar riesgo de fuga y destrucción de pruebas. Todos ellos están siendo investigados por tráfico de drogas de especial gravedad por la cantidad y los medios empleados. Se acogieron a su derecho a no declarar.

El operativo Saona Outes es el segundo que se produce en lo que llevamos de mes en Arousa. Cabe recordar que a principios de septiembre se ejecutó Olimpia, contra una organización con base en O Salnés e implicada con el tráfico de coca oculta en piel de vaca importada de manera legal en contenedores, por vía marítima.