Condena de dos años de prisión al alcalde de Verín por un delito contra el territorio

La Audiencia Provincial de Ourense ha condenado al alcalde de Verín, Gerardo Seoane, a dos años de prisión, 14 meses de multa a razón de 6 euros diarios, inhabilitación para el sufragio pasivo durante el tiempo de condena y un año de inhabilitación para ejercer como promotor de obras, tras considerarlo responsable de un delito contra la ordenación del territorio. Todo ello en una sentencia dictada tan solo 13 días después de la celebración del juicio que sentó a Seoane en el banquillo de los acusados, desde donde defendió su inocencia igual que lo hace ahora. La sentencia no es firme, cabe recurso de apelación ante el TSXG y el regidor, del PSOE, ya ha anunciado que lo utilizará .

Los hechos por los que ha sido sentenciado se remontan al año 2019, cuando, en el entorno de la Iglesia de San Bartolomé, en Queirugás —declarada bien patrimonial en el PXOM de Verín y en el Catálogo de Patrimonio Cultural de Galicia—, el alcalde promovió una serie de actuaciones urbanísticas sin el proyecto técnico exigido ni la autorización de la Consellería de Cultura.

Las obras incluyeron la demolición y levantado del firme de hormigón existente, el saneamiento y soterramiento de las redes de suministro eléctrico y alumbrado público, así como la instalación de arquetas y canalizaciones.

En la sentencia, los magistrados concluyen que se trató de una intervención de calado, que «no puede considerarse ni de escasa complejidad técnica ni de mero mantenimiento o conservación». Señalan además que las obras supusieron una «afectación importante» al entorno protegido del templo y que, en su calidad de alcalde, Seoane tenía la responsabilidad directa sobre la protección del patrimonio. «En la ordenación del territorio, la figura del alcalde juega un papel crucial en la protección de zonas, principalmente en lo que respecta a la planificación y ejecución de planes territoriales y urbanísticos municipales. Como máximo responsable municipal, es el encargado de velar por el cumplimiento de la normativa y de representar los intereses de la comunidad en la gestión del territorio», argumentan.

A través de un comunicado, Gerardo Seoane insistió ayer en su inocencia «absoluta» y mantiene que la intervención fue totalmente «legal, necesaria y urgente».

El regidor asegura que lo que hizo «está bien hecho» y «peleará hasta la última instancia» para que « se reconozca la legalidad absoluta de la intervención de urgencia en el talud norte de la iglesia de San Bartolomeu». Celebra, eso sí, la absolución del delito de prevaricación, del que estaba acusado.