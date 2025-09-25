La inclusión, premiada en la prisión de Teixeiro

La Asociación Raíña, que trabaja para el desarrollo sostenible y la inclusión social en el rural, y la magistrada del Tribunal de Violencia sobre la Mujer de Betanzos, fueron algunas de las receptoras de las Medallas al mérito social penitenciario en el acto por el Día de Nuestra Señora de la Merced. Para celebrar a la patrona de las instituciones penitenciarias se hicieron entregas de reconocimientos a los trabajadores del centro penitenciario de Teixeiro que contaban con 25 años de servicios, así como a otros funcionarios por méritos sociales y penitenciarios.

La inclusión, premiada en Teixeiro

Entre los premiados estuvieronlos funcionarios Julia Luisa María Visitación Vallés y José Mansilla, la Asociación Raíña y Ana Rodríguez Piorno, jueza de Betanzos.

El subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, destacó la labor de los funcionarios de prisiones, que es un «ejemplo de innovación, reinserción y humanización». Abalde resaltó algunos de los proyecto del centro de Teixeiro, entre ellos, la exposición fotográfica Volver a empezar donde se refleja la vida de las personas internas. El subdelegado quiso recordar en su intervención que «nadie es solo su error» y que todo el mundo «merece una segunda oportunidad». «Nuestra sociedad será mejor cuanto más seamos capaces de acompañar a quien quiere volver a empezar», dijo.

En el acto también estuvieron presentes alcalde de Curtis, Javier Cainzos, el director del centro, José Ángel Vázquez Yáñez, la delegada de la Xunta, Belén do Campo, y el gerente del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, Perfecto Rodríguez.