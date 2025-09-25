El PP frena en la Cámara la condena del genocidio tras guardar un minuto de silencio por Gaza

El PP gallego tumbó ayer en el Parlamento una propuesta del BNG para «condenar el genocidio que está cometiendo el gobierno de Israel contra el pueblo palestino» apenas tres horas después de guardar, junto al resto de diputados, un minuto de silencio «por las víctimas inocentes del genocidio en la Franja de Gaza y Cisjordania», y de que el líder del partido y presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, dijese ser «perfectamente consciente» de lo que condenaba. Este hecho es, para los nacionalistas, un «acto hipócrita y de cinismo político sin límites», mientras que los populares aseguran que su condena de la «masacre» no es «menos rotunda» por no emplear el término genocidio.

Concretamente, el minuto de silencio se produjo a iniciativa de los socialistas al comienzo del pleno, después de que la jornada previa no hubiese acuerdo y los populares presentasen una propuesta propia en la que evitaban emplear el término «genocidio» y pedían también condenar el terrorismo de Hamás. Ayer, finalmente, el presidente del Parlamento, Miguel Santalices, anunció que sí había acuerdo —sobre el mismo texto rechazado el día anterior—, y todos los diputados participaron en una muestra de solidaridad que no estuvo libre de polémica: Santalices optó por no leer el texto, argumentando que todos los grupos eran conocedores de él. Ante esto, la líder del BNG, Ana Pontón, se mostró «perpleja», destacando que guardar un minuto de silencio sin decir «por qué» es algo que nunca había pasado y que el motivo es que el PP «no quiere pronunciar la palabra genocidio».

Fueron estas palabras las que llevaron al presidente gallego a asegurar en la réplica que el PP secundó de forma «perfectamente consciente» la condena al «genocidio» en Gaza —es el primer barón del PP en hacerlo—, afeando a la oposición no hacer lo mismo con las víctimas de Hamás. En todo caso, poco después, los diputados populares votaron en contra de una iniciativa del Bloque para que la Xunta manifestase su «condena del genocidio», rompiese «todo tipo de relaciones diplomáticas con Israel» y apoyase la «campaña de boicot».

Al respecto, el diputado del PP Roberto Rodríguez explicó que no quieren «caer en la trampa» de llamarlo genocidio, pues es algo que compete a la Corte Penal Internacional, y que la condena que hacen los populares de la «masacre, matanza y barbarie» que está realizando Israel en Gaza «ni es menos grave ni menos rotunda» por no compartir «la calificación jurídica» que la oposición «quiere imponer». Pontón, en cambio, consideró que «claro que importa» emplear el término, y que lo contrario es «equiparar víctimas con verdugos», lamentando el «negacionismo» del PP. Palabras en línea con las del líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, que en su intervención en la sesión de control instó a Rueda a dejar «actitudes cobardes y complacientes con los partidos ultra» y a «tomar partido».

Menos polémica fue la condena del ataque al futuro centro de acogida de menores migrantes este fin de semana en Monforte, que salió adelante por unanimidad.

El protocolo para mejorar la seguridad de las trabajadores del SAF se presentará en octubre

También en la sesión plenaria de ayer el presidente avanzó que, tras el diálogo activado con la Fegamp, la previsión es que el protocolo para mejorar la seguridad de las trabajadoras del Servizo de Axuda no Fogar se presente en el próximo mes de octubre. Así lo anunció después de que la líder del BNG, Ana Pontón, le afease que 56 días después del asesinato de una empleada del SAF en O Porriño, la Xunta no haya tomado «ni una sola medida». Le recriminó, además, «ahogar» el SAF «recortándole este año 17 millones en solo dos meses, en vez de aumentar la financiación de un servicio colapsado». «Esta es la respuesta que da a las trabajadoras que tuvieron que ver como una de sus compañeras era asesinada brutalmente este verano», recriminó. Por su parte, Rueda recordó que la competencia del servicio es «municipal» porque así lo decidió «el bipartito», avanzando que el protocolo se presentará ante la Fegamp el próximo mes. Del mismo modo, recordó que se está negociando «seguir aumentando la financiación», aunque el Gobierno central deba «2.500 millones» a Galicia en materia de dependencia y servicios sociales.