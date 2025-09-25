Las ventas de suelo industrial registran el peor dato en una década

Xestur es una sociedad anónima con casi el 99% de sus accionariado en manos de la Xunta que se dedica al desarrollo urbanístico del suelo tanto para promover parques empresariales como viviendas. Eso era así hasta el pasada año, cuando se decidió su escisión y se traspasó su negocio de vivienda y suelo residencial a una nueva sociedad pública, Vipugal, dependiente de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas. Esto redujo su actividad, pero más lo hizo la evolución de la demanda del mercado, porque en 2024 las ventas de suelo industrial cayeron a la mitad y presentaron los números más bajos desde 2014 —cuando se refundó Xestur—, con la salvedad del ejercicio 2020, un año de parálisis en toda la acción económica y laboral por culpa de la pandemia, el confinamiento en los hogares y las restricciones de movilidad.

El pasado año, según el informe de gestión de Xestur, se adjudicaron 27 parcelas —con una superficie total de 231.888 metros cuadrados— a 18 empresas por un precio bonificado de casi 7,3 millones de euros, además de otra más a una empresa en derecho de superficie por 427.500 euros, lo que dio como resultado un total de 7,68 millones de euros.

En 2023 se habían adjudicado 62 parcelas a 45 empresas por 20 millones de euros. Y el anterior, fueron 47 firmas las que se hicieron con 602 parcelas por casi 20 millones.

En 2020, año marcado por el covid, el negocio de Xestur se vio seriamente afectado como consecuencia directa de la reducción de la actividad económica y solo se vendieron 21 parcelas a 17 empresas por 4,8 millones de euros.

En los ejercicios anteriores, de 2015 a 2019, se adjudicaron terrenos por 17, 11, 15 y 12 millones de euros, respectivamente, todos con bonificaciones. Siempre fue mayor que los registros del pasado año, que suponen menos del 9% de todas ventas realizadas entre 2015 y 2024, cuyo importe ascendió a casi 130 millones de euros, sin contar con los proyectos singulares, que reportaron otros 30 millones.

En todo caso, Xestur cree que el panorama mejorará y «evolucionará en positivo en la medida en que el mercado inmobiliario y la economía se vaya recuperando de la crisis de la pandemia y de la guerra de Ucrania y Rusia».

Se toma como año de referencia 2014 porque ahí se refundó la sociedad en una sola fusionando las cuatro provinciales que había y dando un giro al modelo de negocio, que desde entonces inició una política de bonificación de los precios para animar el mercado e incentivar a las empresas a comprar parcelas en los parques autonómicos.

Una consecuencia de ello es que Xestur acumula pérdidas año tras año. «La política de bonificaciones del suelo no permite recuperar la totalidad de las inversiones realizadas, produce pérdidas y limita la capacidad de nuevas inversiones», se recoge en el informe de gestión.

Para equilibrar los números, la Xunta como socio mayoritario hace desde 2021 transferencias anuales para compensar las pérdidas causadas por las bonificaciones y financiar nuevas inversiones en suelo y desarrollos urbanísticos. En 2021 fueron 8 millones de euros; al siguiente, 7,5; en 2023, 7; en 2024, 5; y este año serán otros 5 millones de euros.

En total, en esos seis años las compensaciones por la política de bonificaciones en las ventas de parcelas industriales sumaron 32,5 millones de euros.