El 16% de los pisos en venta en A Coruña están en ruinas o urgen una gran reforma

Tejados que se desploman, habitaciones con grietas, salones con humedades y moho en las paredes, suelos de madera levantados, cocinas con los muebles carcomidos, baños inservibles por la corrosión... Este es el estado de miles de viviendas en Galicia que se anuncian como «gran oportunidad de inversión» o «necesita rehabilitación integral». De los casi 23.400 pisos y casas actualmente a la venta en la comunidad, más de 7.300 requieren una reforma profunda: desde renovar cocinas y baños hasta cambiar suelos, levantar tabiques o incluso reconstruir toda la estructura interior. Estos inmuebles que necesitan un gasto extra una vez adquiridos, en muchos casos la reforma cuesta tanto como el desembolso hecho para la compra, representa cerca de un tercio del parque inmobiliario en busca de nuevo propietario en Galicia, según el análisis de los datos del portal Idealista.

Este elevado porcentaje de viviendas en ruinas o que necesitan una gran reforma refleja la antigüedad del parque residencial gallego, en contraste con las viviendas de obra nueva, que apenas suman 630 unidades —un escaso 3% del total disponible—. Por otro lado, las propiedades en buen estado, listas para entrar a vivir sin necesidad de llamar albañiles, carpinteros o fontaneros, ascienden a casi 15.500, lo que supone el 66% de la oferta autonómica. Esta radiografía explica el porqué del creciente volumen de viviendas de segunda mano que copan el mercado de compraventa en Galicia: ya suponen el 90% del total de las transacciones, según datos de las operaciones del primer trimestre del año.

Según la ciudad de la que se trate, el estado de las viviendas varía significativamente. A Coruña lidera en calidad el parque inmobiliario, pero también en precios: el coste medio supera los 2.100 euros el metro cuadrado, frente a los casi 2.000 de Vigo y los 1.600 de Santiago. Con poco más de 900 inmuebles en venta, A Coruña es la urbe gallega con menos oferta y también con el menor porcentaje de viviendas en ruina o que urgen una reforma profunda: apenas 150, lo que representa el 16% del total en el ayuntamiento —casi la mitad que la media autonómica—. En cambio, más del 70% de los pisos están en buen estado (unos 660) y el 11% son de obra nueva (105).

Las opciones más económicas en A Coruña se encuentran en barrios como Os Mallos, Zalaeta-Atocha o Someso-Matogrande, donde se ofertan viviendas de entre 50 y 75 metros cuadrados por precios que oscilan entre los 100.000 y 125.000 euros. Eso sí, muchas de ellas requieren una rehabilitación integral, especialmente en cocina y baños.

En el lado opuesto se sitúa Santiago, con 560 viviendas en venta, de las cuales casi el 40% (215) necesitan una reforma profunda. Algunas propiedades, valoradas entre 60.000 y 65.000 euros, carecen de estructura interna o deben ser completamente demolidas para su reconstrucción. A estas se suman 340 inmuebles en buen estado y apenas seis de obra nueva.

En el resto de las ciudades, el porcentaje de viviendas que requieren reforma oscila entre el 18% en Pontevedra y el 26% en Lugo. En Vigo, de los más de 1.700 inmuebles en venta, cerca de 400 (22,7%) necesitan una transformación profunda, mientras que más de 1.200 están en buen estado (72%) y otros 92 son de obra nueva.

Las siete principales ciudades gallegas concentran casi el 30% de la oferta total de viviendas en venta en la comunidad: suman casi 6.500. De ellas, el 23% requieren reformas importantes antes de poder mudarse —diez puntos menos que la media autonómica—. En buen estado se ofertan casi 4.700 propiedades (73%), seis puntos por encima del promedio gallego. Por último, hay disponibles 275 viviendas de obra nueva, algo más del 4%, lo que supone casi dos puntos más que la media regional.

Crecen las ventas

Pese a tener un stock en mínimos históricos, tanto en vivienda nueva como de segunda mano, las ventas siguen una tendencia al alza. El pasado mes de julio, estas transacciones en Galicia repuntaron un 17,1%, con 2.187 operaciones —más de 70 cada día—, según datos publicado ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La mayoría fueron de segunda mano (1.505) y del mercado libre (2.138), frente a las nuevas (682) y protegidas (49).

Desde la patronal inmobiliaria gallega confirman que el grueso de las ventas es de viviendas de segunda mano en buen estado. «Ahora ya no hay gangas en los pisos a reformar. Entonces el cliente prefiere comprar para entrar a vivir, entre otras cosas por los presupuestos que requieren hoy las reformas y los plazos para acometerlas porque las empresas están a tope», detalla la presidenta de Agalin, Emma Martínez.

En esos inmuebles en ruinas o que exigen una gran reforma se fijan o bien inversores que quieren ponerlos en el mercado del alquiler o familias que «están más justas en el presupuesto» y que prefieren acometer esa obra «poco a poco» en vez de hacer de golpe el desembolso que exige un inmueble en buen estado, según detalla Martínez, al tiempo que recuerda que desde el sector solicitaron al Concello de A Coruña elaborar un informe sobre el número de viviendas vacías en la ciudad «que arroje luz sobre los datos reales» y así poder «aplicar políticas efectivas para movilizar esas viviendas vacías, que en su mayoría —detalla— necesitan reformas».