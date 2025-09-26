Dos brigadistas heridos en el incendio de Barreiros reciben el alta en A Coruña

Dos de los cinco brigadistas heridos en el incendio registrado el 14 de septiembre en el municipio lucense de Barreiros han recibido el alta, mientras que los otros tres permanecen ingresados con pronóstico grave en la Unidad de Quemados del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC). Además, continúa en esta misma unidad del Hospital coruñés, con evolución favorable aunque pronóstico grave, el brigadista de 18 años que resultó herido en los incendios de Ourense. El último parte médico detalla que sufrió quemaduras de tercer grado con una afectación en el 40% de su cuerpo, además de intoxicación por inhalación de humo.

Según han informado fuentes sanitarias, los dos brigadistas de Barreiros que han recibido el alta son un operario de 29 años que sufrió quemaduras de 2º grado con una afectación del 8% de su cuerpo y otro de 27 años, con quemaduras de 2º grado en el 5% de su cuerpo.

Los otros tres, que permanecen ingresados, son dos jóvenes de 24 años y uno de 25 años. Todos sufrieron quemaduras de segundo grado con diferentes afectaciones de entre el 10 y el 25% de su cuerpo y todos evolucionan favorablemente, aunque el pronóstico sigue siendo grave.