El examen teórico de conducir se actualiza: «Ya no vale memorizar»

Las autoescuelas y su alumnado se preparan para los cambios que la Dirección General de Tráfico (DGT) pondrá en marcha en el examen teórico de conducir a partir del 1 de octubre. La principal novedad será la inclusión de preguntas sobre señales de tráfico actualizadas el pasado 1 de julio, entre ellas avisos sobre patinetes eléctricos, puntos de recarga o pasos de peatones con dificultades motrices o sensoriales. El examen mantendrá las 30 preguntas habituales, de las que habrá que responder correctamente al menos 27 para aprobar.

«Al alumnado ya le estamos enseñando poco a poco las nuevas señales junto con las antiguas para que pueda distinguir las modificaciones. Todos estos cambios serán positivos», explica David Gómez, profesor de la autoescuela lucense Alborada.

El cambio más relevante llegará en el primer semestre de 2026, cuando la DGT incorporará vídeos cortos con situaciones reales de conducción, inspirados en modelos de Reino Unido y Francia. Los aspirantes deberán decidir la forma más adecuada de actuar ante circunstancias como meteorología adversa, peatones inesperados o vehículos detenidos en doble fila. El objetivo es que los futuros conductores vayan más allá de la memorización y sepan interpretar la normativa en situaciones reales. «El alumno tendrá que aprender a comprender las señales y las circunstancias que se presentan en carretera», apunta Gómez.

El nuevo modelo exigirá más recursos a las autoescuelas, que deberán disponer de más material audiovisual, pero beneficiará la formación práctica, ya que los estudiantes llegarán al coche con mejor preparación. Además, se espera que fomente conductores más conscientes y responsables, capaces de reaccionar con seguridad ante imprevistos.

Entre los aspirantes, las opiniones son variadas. Sara, que se apuntó recientemente a la autoescuela, asegura que no le preocupa el cambio: «No estudio de memoria, necesito comprender el temario, así que puede que incluso me beneficie el nuevo examen». Por su parte, Carlota, una ya veterana en las aulas, bromea sobre sus varios intentos: «Esta vez me lo tengo que sacar porque cambio de puesto de trabajo y necesito el coche», sonríe. A lo que añade, sincera: «Espero aprobar antes de que lleguen los vídeos».