Exhuman en Ferrol los restos de un fusilado en el franquismo

La Asociación Memoria Histórica Democrática acompañó ayer por la mañana a la familia de Guillermo Díaz Vales, auxiliar naval del acorazado España y víctima de la represión franquista en 1936, durante la exhumación de sus restos en el cementerio de Catabois, en Ferrol.

Díaz Vales, de 36 años, casado y padre de dos hijos, fue fusilado junto a otros 31 tripulantes en el cementerio de O Val, en Narón (A Coruña), la noche del 26 de diciembre de 1936, tras defender la legalidad republicana al inicio de la Guerra Civil.

Aunque originalmente fue sepultado en una fosa común en O Val, su familia logró rescatar sus restos en la década de los cuarenta, dándoles sepultura primero en Doniños y, posteriormente, trasladándolos a Catabois, donde han permanecido hasta la actualidad.