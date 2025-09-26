Galicia mira de reojo la evolución del exhuracán 'Gabrielle'

Los meteorólogos gallegos llevan días pendientes del rumbo y el comportamiento del huracán Gabrielle por la previsión de su posible impacto en la costa atlántica de la península Ibérica, previsiblemente ya convertido en borrasca. La incertidumbre sobre la evolución de este fenómeno empieza ahora a disiparse y a medida que la masa de inestabilidad bautizada como Gabrielle se acerca se van disipando las dudas y se va dibujando la trayectoria que previsiblemente tomará a su paso junto al territorio peninsular. Y parece que Galicia quedará finalmente fuera de la zona que más notará los efectos de este frente, aunque a la mitad sur de la comunidad gallega sí llegarán algunos restos de este frente.

Meteogalicia adelantaba ayer que hoy viernes 26 de septiembre será un día con tiempo estable aunque con entrada de nubes, sobre todo durante la tarde. Y ya el sábado, día 27, llega la borrasca exGabrielle probablemente desviada hacia el sur peninsular.

Esto se traduce por ahora en un mapa del tiempo con más nubes en Galicia, y por tanto en A Coruña, pero sin lluvias a la vista durante los próximos días en la costa coruñesa, así que en A Coruña el exhuracán Gabrielle pasará desapercibido y el domingo también será un día de tiempo tranquilo. Los coruñeses disfrutarán, si se cumplen las previsiones de Meteogalicia, de un fin de semana de tiempo estable con algunas nubes y con temperaturas que se moverán entre los 21 y los 23 grados para las máximas y entre los 12 y los 13 grados para las mínimas. Zonas de Costa da Morte y del litoral de la provincia de Pontevedra sí registrarán lluvias durante la jornada del sábado. Más información.