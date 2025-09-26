El Gobierno aprobará en octubre las ayudas para los afectados por el fuego

La comarca de Valdeorras recibió ayer la visita del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que se desplazó hasta A Rúa para escenificar el respaldo del Gobierno central al sector agrario ourensano tras el devastador verano de incendios que quemó 96.500 hectáreas en la provincia. Fue la más golpeada de Galicia por las llamas, y donde buena parte de la superficie afectada corresponde a explotaciones agrícolas, pastos y viñedos, estos últimos con especial peso económico en la comarca visitada por Planas.

En A Rúa, el ministro de Agricultura reconoció la gravedad de la catástrofe incendiaria, con 370.000 hectáreas quemadas en toda España y un impacto directo o indirecto «sobre unas 3.000 ganaderías». «Estoy aquí en nombre del Gobierno de España para subrayar el apoyo a todos nuestros agricultores y ganaderos y al medio rural, también aquí en Galicia», dijo al inicio de su intervención tras visitar la bodega Alan de Val, donde anunció dos nuevas ayudas.

Durante la visita a la comarca de Valdeorras aseguró que el proyecto de decreto para ayudas a ganaderos y agricultores afectados por los incendios se llevará al Consejo de Ministros el próximo mes de octubre. Las ayudas se estructurarán en dos líneas complementarias: por un lado, un refuerzo de las subvenciones al seguro agrario y un pago directo de hasta el 20% de los ingresos declarados en el último ejercicio. Las cuantías oscilarán entre un mínimo de 100 euros y un máximo de 10.000.