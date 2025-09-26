CASO VILLARES
Paloma Lago, sobre la denuncia a Villares: «No puedo daros ninguna información porque es un tema que está judicializado»
La modelo y presentadora gallega reaparecía este jueves ante los medios de comunicación en los Premios de Sostenibilidad y Moda 'Greenwalk', en Barcelona
E. P.
Paloma Lago ha reaparecido este jueves ante los medios de comunicación en los Premios de Sostenibilidad y Moda 'Greenwalk', en Barcelona, después de la repercusión mediática que tuvo hace unos meses por la demanda por presunta agresión sexual que interpuso contra el exconselleiro del Mar de la Xunta de Galicia,Alfonso Villares.
Allí, la modelo ha confesado estar «muy feliz y encantada» de estar en la ciudad condal «presentando estos premios de moda», pero ha dejado claro que «no puedo daros ninguna información sobre este tema porque es un tema que está judicializado».
Impasible ante las preguntas de los reporteros, Paloma ha aguantado la presión mediática y simplemente ha comentado que ha pasado el verano «muy bien, genial», pero no ha querido comentar nada más al respecto.
La exmujer de Javier García Obregón lleva alejada de los medios de comunicación desde antes de verano, en su casa de Cabo Prior, en Ferrol, y allí ha recibido el apoyo incondicional de su familia. Ahora, sigue a la espera de que el proceso judicial siga su curso.
- El huracán ‘Gabrielle’ apunta a Galicia aunque llegará convertido en borrasca
- Las lluvias con las que empieza el otoño seguirán hasta principios de octubre
- Un pueblo con playa de la provincia de A Coruña está entre los más baratos para comprar una casa: 645 euros el metro cuadrado
- Cinco candidatos pugnan por tomar las riendas de la Fiscalía gallega
- Muere atropellado un ciclista en las inmediaciones del Campus Sur de Santiago
- Tensión en Monforte por la visita de Vox al centro de menores
- La Xunta exige derechos económicos sobre el nuevo territorio submarino
- El alquiler de un piso ya exige un 45% más que la cuota de la hipoteca