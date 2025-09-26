La Policía libera a una menor secuestrada en Ferrol y detiene al padre en Alemania
La Policía Nacional finalizó con éxito la investigación y el operativo internacional que había iniciado tras conocerse el secuestro parental de una menor ocurrido en el barrio ferrolano de Caranza el pasado mes de junio. La operación culminó con la detención del padre en Alemania. La niña fue encontrada en otro país, en Rumanía. La menor está ya de vuelta con su madre, a la que había asaltado en compañía de la pequeña.
El secuestro se produjo la tarde del 12 de junio. El padre de la niña y un acompañante abordaron a la madre y a su actual pareja en la vía pública. Los asaltantes se bajaron de un vehículo, esgrimiendo un arma de fuego con la que amenazaron a la madre para arrebatarle a la menor.
Los agresores introdujeron a la menor por la fuerza en un vehículo, para proceder a detonar el arma de fuego al aire en varias ocasiones antes de huir del lugar de los hechos a una gran velocidad.
Tras la huida, el padre, que ya estaba siendo buscado por las autoridades españolas por múltiples delitos, huyó con la niña hacia Portugal. Dos días después, emprendió un nuevo traslado hacia Alemania, país donde se conocía que desarrollaba actividades delictivas y donde residían algunos de sus familiares.
