Abierta la vía para traspasar a Galicia aeródromos y permisos de trabajo

Aunque Gobierno central y Xunta tienen conflictos competenciales pendientes de resolver en el Tribunal Constitucional (TC), ayer abrieron la agenda para que Galicia asuma dos nuevas competencias: la gestión de los aeródromos y helipuertos no esenciales —unos 40— y de los permisos de trabajo a extranjeros. Las negociaciones comenzarán el próximo mes en el nivel técnico. La fecha la anunciaron ayer en Santiago el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, y el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, tras la reunión que mantuvieron con sus equipos en la sede de la Xunta.

De momento, no se atreven a poner una fecha para e l traspaso efectivo, pero expresaron su intención, compartida, de que sea «cuanto antes». «La voluntad es firme. Vamos a empezar ya y estoy seguro de que llegaremos a un acuerdo muy pronto», afirmó el secretario de Estado. «Por nosotros no va a quedar», apostilló el conselleiro.

Esta predisposición al traspaso de competencias llega no solo tras el doble conflicto que el Gobierno llevará al TC —«una semana dura», dijo Calvo en alusión—, sino también una vez ejecutado la transferencia a Galicia, resuelta en el Constitucional, de la gestión del litoral. Quedan, no obstante, algunos más por resolver y que el conselleiro puso sobre la mesa ayer: las funciones compartidas entre MeteoGalicia y la Aemet que demanda la Xunta para lanzar las alertas —habrá una reunión exploratoria en octubre— y el complejo traspaso de la AP-9.

Los cuarenta aeródromos y helipuertos que reclama la comunidad no tienen vuelos comerciales. Son de carácter privado algunos y el resto se dedica, entre otras cuestiones, a la lucha contra incendios, el transporte sanitario o los servicios medicalizados.

Sobre los permisos laborales a extranjeros, el conselleiro sostuvo que existe «una necesidad de dotar de mayor agilidad» estas solicitudes, en la línea de facilitar «una inmigración ordenada» que, además, ha admitido, es «necesaria» para el mercado laboral gallego.

España le tomó la palabra y destacó la «normalidad institucional» del encuentro en Santiago. «Hemos constatado que hay una voluntad manifiesta de la Xunta de mejorar su autogobierno, compartida por el Gobierno, que también quiere trabajar con las comunidades en este sentido», dijo.

Con el trasfondo del traspaso del litoral, España dio por hecho que en los próximos meses se podrá cerrar un acuerdo sobre los aeródromos y los permisos laborales.

Una cosa es que el Gobierno central esté dispuesto a traspasar la gestión de los aeródromos sin vuelos comerciales y otra, muy distinta, que dé paso a las administraciones autonómicas a la gobernanza de los aeropuertos, aunque sean de carácter regional.

El presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, sostuvo ayer que el actual marco normativo español impide que los gobiernos autonómicos entren en la gestión de estos aeropuertos. Lo hizo después de que TCI, segundo accionista del gestor aeroportuario, advirtiera de que si la presión de diferentes gobiernos autonómicos prospera sus inversiones estarán en riesgo.