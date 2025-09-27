La Ley del Clima descarta ahora multar con hasta 120.000 euros a los concellos

El nuevo borrador del proyecto de Ley del Clima de Galicia, con la que la Xunta eleva al más alto rango el objetivo europeo de alcanzar la neutralidad climática de la comunidad en 2040 y reducir en 2030 el 75% de las emisiones de g ases de efecto invernadero en comparación con 1990, ya no contempla sanciones a ayuntamientos por el incumplimiento de la norma. Según aparecía recogido en el documento aprobado por la Xunta el pasado 8 de septiembre, en el caso de las más graves, las sanciones podrían alcanzar los 120.000 euros, pero este aspecto coercitivo ha sido eliminado del texto «con motivo del espíritu de fomento de la ley con un enfoque de promover e incentivar las buenas prácticas en materia de cambio climático y energético», según explican desde la Dirección Xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático.

Según recogía el texto inicial en el último título Régimen disciplinario y sancionador —que ha sido eliminado por completo— los concellos de más de 20.000 habitantes podrían ser multados con hasta 30.000 euros por no presentar los planes de acción para el clima, el correspondiente informe bianual sobre su grado de cumplimiento o el programa de descarbonización. No elaborarlos sería ya, en cambio, una sanción grave, de entre 30.001 y 60.000 euros.

Otras infracciones graves atribuidas a los concellos eran la reincidencia de faltas leves en un plazo de dos años, incumplir requerimientos hechos a causa de ellas, negarse a facilitar los datos requeridos o no incorporar la perspectiva climática en los presupuestos municipales, por ejemplo. Finalmente, se recogían dos tipos de incidencias muy graves, que implicaban la sanción más elevada, de entre 60.001 y 120.000 euros: la reincidencia de una infracción grave en los últimos dos años, o el incumplimiento del deber de reducción de emisiones.

Esto no quiere decir que se eliminen estas obligaciones legales de las entidades locales. De hecho, esto solo ocurre con los programas de descarbonización, que dejan de ser obligatorios —si bien reducir las emisiones de efecto invernadero continúa siendo el principal objetivo de la ley—. Otras, como la necesidad de que los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes —aunque pueden hacerlo todos los que así lo deseen— presenten sus planes de acción por el clima, siguen recogidos en el proyecto como uno de los principales instrumentos de ordenación de la norma . Estos documentos son un compromiso de la Estrategia Gallega del Cambio Climático, y deben incluir medidas clave para mitigar las emisiones y aumentar la resiliencia del municipio frente al cambio climático. En todo caso, 17 de los 23 ayuntamientos que se encuentran en esta franja de población ya han presentado sus planes de acción. Del mismo modo, el texto modificado también se obliga a los concellos a presentar cada dos años un informe con el cumplimento de dicho plan o a incluir la perspectiva climática en sus presupuestos, entre otros.

Premiar en vez de castigar

Pero en vez de las sanciones, se apuesta por el fomento de la descarbonización y la lucha contra el cambio climático a través de medidas en positivo. En el caso de estos planes, por ejemplo, tenerlo aprobado sumará puntuación extra en las convocatorias de la Xunta dirigidas a concellos que, lejos de ser simbólica, será «por lo menos» un 10% del total. Además, su elaboración y aplicación podrá financiarse con los fondos para la transición climática y circular de Galicia si los concellos aplican medidas fiscales u otras regulaciones a su alcance que incentiven las buenas prácticas, favoreciendo la mitigación del cambio climático y reduciendo la vulnerabilidad.

Además, se establece un sistema de reconocimiento de iniciativas de excelencia climática para recompensar el compromiso de la ciudadanía, empresas o entidades públicas y privadas en esta materia, incluidos los concellos; criterios para incentivar la participación en el sistema voluntario de créditos de carbono; ayudas públicas o la promoción de modificaciones de los instrumentos fiscales para incentivar actuaciones en el sector privado de apoyo a los objetivos climáticos, tanto a nivel autonómico como local. En todo caso, el plazo para presentar enmiendas todavía estará abierto hasta mediados de octubre.