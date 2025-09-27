Las llamas persisten en el incendio de Pantón, en Lugo, más de una semana después

El incendio registrado en Pantón (Lugo) sigue ardiendo más de una semana después, tras originase el pasado jueves 18 al mediodía. Las llamas fueron estabilizadas el lunes, cuando afectaban a unas 2.000 hectáreas, y por ahora los medios antiincendios no han podido controlarlo, que sería el siguiente paso antes de poder extinguirlo.

Además, hay otros dos fuegos ardiendo en la comunidad, ninguno de ellos activo. Se trata del registrado en el municipio ourensano de Piñor, en la parroquia de A Corna, el pasado día 24, que permanece controlado desde el 25 y afecta 17,54 hectáreas de monte raso.

El otro fuego también se originó en Ourense, ayer al mediodía. En este caso, fue en el concello de Rubiá, donde afecta una superficie mucho menor, de 0,9 hectáreas. Fue controlado por la tarde, y las llamas obligaron a cortar la carretera N-120 a su paso por el municipio.