Galicia, a la vanguardia de los nuevos alimentos

Proteína vegetal, fermentación e insectos son tres frentes de innovación en Galicia. Una nueva cara, quizás menos conocida, pero igualmente puntera, de la industria agroalimentaria. «Galicia tiene una de las mejores materias primas de Europa en carne, pescado y productos del campo, pero ahora el reto es no quedarse solo en la base y apostar por los desarrollos que vienen con fuerza», explica el presidente del Clúster Tecnolóxico Empresarial das Ciencias da Vida (Bioga), José Manuel López Vilariño. Las grandes regiones europeas ya compiten por posicionarse en este campo, y Galicia tiene los mimbres para ser una referencia si sabe aprovechar la oportunidad.

Uno de los fundadores de Galinsect, Rubén Recamán.

Entre los proyectos más punteros, destaca la futura planta de InProteins, que se construye en Curtis-Teixeiro y será la más grande de España en su ámbito. Se dedicará a la extracción de proteínas a partir de legumbres como la lenteja o el garbanzo, con el añadido innovador de integrar bagazo de cerveza, un subproducto de la industria, como parte de la mezcla. «Será un referente nacional y uno de los primeros proyectos de este tipo en Europa», subraya Vilariño.

Equipo de ODS Protein en sus instalaciones. | Cedida

En paralelo, Galicia también innova en fermentación, un proceso mediante el cual se transforman subproductos alimentarios en ingredientes con alto valor proteico, mediante el uso de hongos u otros microorganismos. La startup ODS Protein, con sede en Vigo, lidera este campo y ha sido reconocida a nivel nacional por su enfoque innovador.

El tercer gran frente es el de los insectos como fuente de proteína, principalmente como complemento para piensos animales. En este ámbito, destacan proyectos como el de Galinsect, otra joven empresa gallega que trabaja en este tipo de harinas con potencial alimentario. Más allá del consumo general, la biotecnología abre la puerta a productos de alto valor añadido como las leches infantiles para bebés con alergias. Técnicas como la fermentación de precisión permiten crear proteínas lácteas libres de alérgenos. «Son desarrollos complejos, pero con aplicaciones muy específicas que tendrán gran impacto en el futuro de la alimentación», apuntan los expertos.

Desde el Clúster insisten en que el momento para dar el paso es ahora. «Tenemos una base excelente. Toca innovar», concluye López Vilariño, que invita a las empresas gallegas a sumarse a esta ola global.

Un hito previsto en 2026

Galicia albergará la primera biorrefinería de proteínas vegetales de España. Nuestra comunidad se convertirá en los próximos meses en un referente nacional en la producción de proteínas vegetales. La empresa InProteins, creada en 2022, ha elegido Curtis-Teixeiro, en A Coruña, como sede de su primera planta industrial. Con una inversión cercana a los 17 millones de euros y el respaldo de socios como Hijos de Rivera y Xesgalicia, el proyecto promete generar entre 45 y 50 empleos directos y hasta 500 indirectos.

«Nuestra idea desde el momento de la creación es el desarrollo de nuevas tecnologías para su implementación a nivel industrial», resume la consejera delegada (CEO) de InProteins, Ana Caamaño. «Estamos trabajando para la puesta en marcha en junio del 2026».

InProteins nace con una apuesta clara: ofrecer ingredientes proteicos de origen vegetal para ser utilizados por la industria alimentaria. Su modelo es business to business (B2B): no venderán al consumidor final, sino que proveerán a grandes marcas. «Trabajamos para desarrollar ingredientes que puedan formar parte de hamburguesas híbridas, bebidas proteicas, productos para alimentación deportiva o clínica, y opciones pensadas para diferentes edades, como suplementos nutricionales desarrollados para cubrir necesidades para distintos segmentos del mercado», explica Caamaño.

En el laboratorio que la compañía tiene en Sevilla ya han desarrollado más de 30 referencias, algunas de las cuales están siendo comercializadas en fase piloto. También han realizado pruebas industriales para afinar los procesos que emplearán cuando arranque la producción en Galicia en 2026.

La planta de Curtis será una «biorrefinería de proteínas vegetales», con un enfoque circular que busca aprovechar al máximo cada materia prima. «Queremos ser una industria sin residuos. Cualquier subproducto del proceso será transformado en un nuevo ingrediente comercializable», señala Caamaño. En ese sentido, uno de sus socios estratégicos, Hijos de Rivera, les suministra bagazo de cebada de su proceso cervecero.

Insuficientes leguminosas

Uno de los grandes retos que afronta InProteins es el aprovisionamiento local. «En Galicia actualmente no se producen suficientes leguminosas para cubrir nuestras necesidades», reconoce Caamaño. «Estamos desarrollando nuevas variedades y haciendo pruebas en campo, como un hub agrícola de La Vera, en Extremadura, impulsado por uno de nuestros promotores, Héctor Ara».

Pese a ello, no descartan que en un futuro medio pueda haber cultivos de legumbres específicas en Galicia: «Sería muy interesante desarrollar cultivos locales. Creemos que en un futuro en Galicia se podrán desarrollar este tipo de cultivos específicos para las proteínas alternativas vegetales».

La compañía trabaja principalmente con legumbres como garbanzos, lentejas y guisantes, pero también aprovecha coproductos de otras industrias. «Queremos contribuir a la transformación del modelo alimentario, generando ingredientes más saludables», afirma. InProteins ha diseñado una tecnología híbrida —seca y húmeda— que optimiza el rendimiento y la pureza de la proteína vegetal sin usar disolventes orgánicos. «Reducimos en un 30% el consumo energético respecto a los procesos convencionales», destaca el equipo. Además, su objetivo es claro: acercar la alimentación saludable y sostenible al mayor número de personas, sin perder competitividad en precio.

«No somos fundamentalistas de lo vegetal. Para nosotros, la mejor proteína es la que combina origen vegetal y animal. Los productos híbridos tienen muchas ventajas: son más completos nutricionalmente, más sostenibles y más accesibles», argumenta Caamaño.

Economía circular e insectos

Por su parte, la empresa gallega Galinsect ha evolucionado desde una granja de insectos orientada a la producción de proteína animal hacia un modelo biotecnológico basado en la economía circular, centrado en la transformación de residuos de insectos en ingredientes de alto valor añadido para sectores como la alimentación funcional, la cosmética o la industria farmacéutica.

El proyecto, con sede en Ponteareas, nació con la idea de criar escarabajos de la harina (el Tenebrio molitor) para producir harinas destinadas a la alimentación animal. Sin embargo, su participación en una convocatoria de proyectos piloto de la Xunta marcó un punto de inflexión. Gracias a la financiación obtenida, Galinsect desarrolló una tecnología propia que permite extraer proteínas hidrolizadas, enzimas, ácidos grasos y quitina no desde la larva —el componente más comercial de la cría— sino a partir de subproductos como el estiércol y los escarabajos adultos.

«Con esta tecnología podemos multiplicar por cien el valor de un kilo de insecto», explican desde la empresa, que destaca el bajo impacto medioambiental de sus procesos: sin disolventes químicos, sin emisiones contaminantes y sin residuos. En contraste con los métodos tradicionales de extracción —con fuerte huella ambiental y externalidades negativas, especialmente en Asia—, Galinsect apuesta por una solución europea, sostenible y escalable. Actualmente, trabajan en una planta piloto mientras buscan financiación para construir su primera biorrefinería industrial. Han despertado un notable interés en sectores como el de los suplementos funcionales, los piensos especializados y la alimentación enriquecida. Entre los principales retos, la empresa señala la falta de una legislación clara y ágil en España sobre el consumo de insectos, a pesar de que la Comisión Europea ya ha autorizado su uso para alimentación humana desde 2021.

Frente a las resistencias culturales y la desinformación —«nos han llegado a acusar de meter harinas de insecto en los macarrones»—, Galinsect defiende que el futuro alimentario pasa por estas nuevas proteínas: sostenibles, eficientes y necesarias para alimentar a una población mundial creciente sin seguir deteriorando los ecosistemas. «Las proteínas alternativas solo lo serán de verdad si son sostenibles», concluyen.

En plena pandemia, mientras medio mundo se detenía, Iria Varela y su equipo decidían poner en marcha una startup biotecnológica desde la Universidad de Vigo. Así nacía ODS Protein, un proyecto que hoy cuenta con ocho trabajadores, nave en el polígono de A Granxa, en O Porriño, y una planta de producción de micoproteína a punto de iniciar su actividad industrial. «ODS Protein nace en 2021, pero empezamos a trabajar la idea un año antes, en una asignatura de emprendimiento en la carrera de Biología», explica Iria Varela, CEO de la compañía. El germen del proyecto fue premiado en el programa Hack for Good de Telefónica, lo que les permitió acceder a la preincubadora Incuvi, coordinada por Maruxa Álvarez. Allí trabajaron durante un año en plena pandemia, bajo la mentoría de un responsable de la Business Factory Food (BFF), quien los animó a presentarse al año siguiente.

ODS Protein se ha especializado en la producción de micoproteína a partir del micelio, la parte subterránea de los hongos. Esta «raíz» se cultiva en tanques de fermentación similares a los cerveceros, y se convierte en un ingrediente altamente nutritivo, sostenible y versátil.

«La micoproteína que producimos tiene un 15% de proteína, cero colesterol y un contenido graso mucho menor que la carne. Además, presenta una digestibilidad del 95%, prácticamente al nivel del huevo, que es el alimento natural con mayor índice de absorción», destaca la fundadora.

Pulpo y salmón vegano

Aunque aún no hay productos de ODS Protein en los lineales de supermercado, ya han validado sus ingredientes con clientes del sector alimentario en una fase piloto. Hasta ahora producían unos 20 kilos al mes, pero la nueva planta les permitirá escalar a entre 500 kilos y una tonelada mensuales, una capacidad todavía preindustrial pero clave para las últimas validaciones. «Nos dirigimos a grandes marcas que elaboran productos alimentarios», asegura Varela. Gracias a la flexibilidad de la micoproteína, han trabajado en desarrollos tan diversos como hamburguesas, nuggets, salchichas y hasta alternativas vegetales al marisco y el pescado. «Hemos elaborado junto con clientes pulpo y salmón vegano a partir de nuestro ingrediente, que se adapta muy bien a distintas texturas y sabores», afirma la CEO.

La puesta en marcha de la fábrica no ha sido sencilla. Buscar una nave adecuada les llevó meses, en parte por la escasa disponibilidad de suelo industrial en el entorno de Vigo. «Ha sido uno de los retos más grandes». ODS Protein también contó con el apoyo de la Universidade de Vigo y del centro tecnológico de la Tecnópole en Ourense, donde pudieron alquilar equipos clave en las fases iniciales. La empresa gallega ya trabaja en nuevos desarrollos: proyectos de innovación para introducir la micoproteína en más mercados y aprovechar subproductos agroalimentarios.