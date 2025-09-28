¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?

A Coruña quedará este domingo en una situación intermedia entre altas y bajas presiones, por lo que el cielo estará parcialmente nublado en las primeras horas y con cielo más despejado a partir del mediodía, según el pronóstico de MeteoGalicia. Las temperaturas mínimas ascenderán ligeramente y las máximas quedarán sin cambios. Los termómetros se moverán entre los 14 y los 19 grados. El viento soplará moderado del noreste.

Cargando previsión del tiempo...

Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades: