Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?

A Coruña quedará este domingo en una situación intermedia entre altas y bajas presiones

Vista de la marina de A Coruña en un día de cielos nublados.

Vista de la marina de A Coruña en un día de cielos nublados. / Iago López / Roller Agencia

RAC

A Coruña quedará este domingo en una situación intermedia entre altas y bajas presiones, por lo que el cielo estará parcialmente nublado en las primeras horas y con cielo más despejado a partir del mediodía, según el pronóstico de MeteoGalicia. Las temperaturas mínimas ascenderán ligeramente y las máximas quedarán sin cambios. Los termómetros se moverán entre los 14 y los 19 grados. El viento soplará moderado del noreste.

Cargando previsión del tiempo...

Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:

  • A Coruña 14°C 19°C
  • Lugo 10°C 21°C
  • Vigo 16°C 24°C
  • Ferrol 15°C 19°C
  • Santiago 13°C 20°C
  • Pontevedra 15° 23°C
  • Ourense 11°C 27°C

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents