¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?
A Coruña quedará este domingo en una situación intermedia entre altas y bajas presiones
A Coruña quedará este domingo en una situación intermedia entre altas y bajas presiones, por lo que el cielo estará parcialmente nublado en las primeras horas y con cielo más despejado a partir del mediodía, según el pronóstico de MeteoGalicia. Las temperaturas mínimas ascenderán ligeramente y las máximas quedarán sin cambios. Los termómetros se moverán entre los 14 y los 19 grados. El viento soplará moderado del noreste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:
- A Coruña 14°C 19°C
- Lugo 10°C 21°C
- Vigo 16°C 24°C
- Ferrol 15°C 19°C
- Santiago 13°C 20°C
- Pontevedra 15° 23°C
- Ourense 11°C 27°C
