La Xunta ‘despenaliza’ a los concellos que no combatan los botellones

Desde que comenzó a elaborarse, en abril de 2021, la Lei de Protección da Saúde das Persoas Menores e Prevención das Conductas Adictivas ha sido objeto de numerosas modificaciones a lo largo de su tramitación interna por parte de la Xunta y como consecuencia del proceso de participación pública. Ahora ha llegado al Parlamento y presenta algunas novedades con respecto al último borrador que se llevó al Consello del Gobierno gallego antes de su aprobación. Una de ellas es que finalmente se despenaliza a los concellos por no combatir el botellón, cuando en todo el tiempo que duró la redacción de la norma una eventual inacción de los ayuntamientos se consideraba una «infracción grave» y estaba penalizada con una multa que podía oscilar desde los 3.005 a los 15.025 euros.

También es cierto que el texto sigue sin ser el definitivo, porque los partidos pueden introducir modificaciones en la ley durante su tramitación en el Parlamento hasta que se produzca la votación final en pleno. Esta norma es la que prohibirá a los menores de edad tanto la compra como el consumo de bebidas energéticas y cigarrillos electrónicos, equiparando estos al alcohol y al tabaco, respectivamente.

En los borradores iniciales se tipificaba la inacción de los concellos como «infracción grave». Se calificaba como tal «permitir por parte de los ayuntamientos que dispongan de cuerpo de policía local la realización de actividades de botellón en su término municipal».

Posteriormente, se modificó la redacción, eliminando toda referencia a la policía municipal y tipificando como infracción grave el «consentir la celebración de actividades de botellón en espacios públicos». Pero ahora, en el texto enviado al Parlamento se ha excluido una penalización explícita a los ayuntamientos por tolerar estas prácticas, aunque eso no quiere decir que deje ser responsabilidad suya, que sí lo sigue siendo.

A los gobiernos municipales se les rebaja además otra exigencia que estaba presente hasta el último borrador, que era la obligación de contar con personal técnico especialista en prevención de adicciones y promoción de estilos de vida saludables que se dedique, entre otros cometidos, a ejecutar las medidas recogidas en los planes locales de salud que los concellos tendrán que hacer. En el proyecto de ley remitido al Parlamento este apartado se ha suprimido.

Además, tampoco aparece una referencia explícita al botellón, como sí aparecía en los anteproyectos. Esta palabra no figura en el apartado de infracciones. Lo que se recoge es la «prohibición de consumir en grupo bebidas alcohólicas en la vía pública, en los parques y plazas públicas y en otros espacios de tránsito público», como expresión sustituta de «botellón». Esto se considera una infracción grave con sanciones de hasta 15.025 euros.

A lo largo del todo el proceso de elaboración de una ley compleja como esta, los cambios y retoques han sido continuos. De hecho se comenzó a redactar en 2021 con Núñez Feijóo en la Xunta, pero se agotó la legislatura sin que diera tiempo a aprobarla. Tras las elecciones de febrero del pasado año, el Gobierno de Alfonso Rueda la retomó y la idea es aplicarla antes de acabar el año.

Por ejemplo, inicialmente la venta de bebidas energética a menores de edad estaba considerada una acción «muy grave» con multas que iban desde 15.025 a 601.012 euros, pero luego se corrigió para rebajarla infracción a solo «grave» y así equipararla con los actos de venta o suministro de alcohol o tabaco a los menores.

Las multas por tomar una cerveza o un Red Bull o por inspirar un cigarrillo electrónico oscilarán entre los 200 y los 600 euros, pero quienes beban o estén en posesión de alcohol en la calle participando en un botellón sufrirán una penalización mayor, hasta los 15.025 euros.

Galicia será la primera comunidad que prohíbe a los menores de edad el consumo de bebidas energéticas alegando, entre otras cosas, los altos niveles de estimulantes, como cafeína o taurina, que ya están generando problemas de sueño en niños. Una lata de esos preparados equivale a tres cafés solos de golpe, además de su alto nivel de azúcar.