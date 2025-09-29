El furor por las piscinas provoca que se superen ya las 44.700 en Galicia

Galicia, que siempre presumió de ser el país de los mil ríos, se ha convertido ahora también en un país con miles de piscinas. Ya superan las 44.700. En solo tres años se han construido 4.436 nuevas, lo que supone que cada día aparecen cuatro piscinas nuevas. Y esto se produce en un contexto en el que los episodios de sequía son cada vez más frecuentes. De hecho, a pesar de las lluvias de las últimas semanas, la Xunta mantiene la prealerta por escasez de agua en 28 municipios de A Coruña y Pontevedra.

Esto se debe a que el caudal de los ríos en estas zonas sigue por debajo de valores normales desde el mes de julio debido a la ausencia de lluvias y a la evaporación de agua por el calor, así como, en algunos casos, al aumento de población en los concellos más turísticos.

Y es que a veranos más secos y más calurosos, menos agua, pero también más necesidad de refrescarse por parte de los ciudadanos. Y de ahí que el número de piscinas en Galicia no deje de crecer. Según datos del Catastro, en 2022 rondaban las 40.356 y ahora ya se contabilizan 44.792.

En los dos últimos años se intensificó además la instalación de piscinas en Galicia pues el crecimiento que experimentaron tanto en 2024 como en 2025 duplicó el aumento registrado en 2023.

El furor por darse un chapuzón ha elevado el número de albercas hasta tal punto que ya hay una por cada 60 gallegos.

«Estas piscinas no se deben de llenar en verano, aunque el control para evitarlo es muy complicado», explica Javier Cancela, profesor de Enxeñería Agroforestal de la Universidade de Santiago y experto en sequía.

Aunque se plantea «si tiene sentido hacer una infraestructura para disfrutarla solo dos meses en verano», advierte que si los propietarios se aseguran de llenarla antes del verano y se mantiene en buenas condiciones «no consumen recursos en exceso y no deberían ser un problema». Aún así, llama a la concienciación para hacer un uso racional del agua.

El problema no es solo la cantidad de agua que se necesita para llenarlas o mantenerlas, sino el gasto energético, puesto que la depuración supone un consumo eléctrico. El mantenimiento anual se estima entre 500 y 1.000 euros.

En Galicia hay 42.821 piscinas al aire libre y otras 1.971 que están cubiertas, según los datos catastrales. Y Pontevedra acapara el 40% de las albercas de la comunidad autónoma, con casi 19.300. Mientras en A Coruña hay registradas 14.604 (32,6%), Ourense cuenta con 6.970 (15,5%) y Lugo solo tiene 3.900 (8,7%).

Por concellos Vigo se sitúa a la cabeza, con 2.695 piscinas al aire libre. El segundo puesto es para Oleiros, en A Coruña, con 1.912, mientras que Nigrán (1.389) o Pontevedra (1.027) se sitúan también por encima del millar.

Les siguen Ourense (951), Gondomar (879), Lugo (833), Tomiño (824) o Santiago de Compostela (793).

Y construir una piscina no es barato. Suelen costar alrededor de 700 euros el metro cuadrado, así que el precio medio de una piscina ronda los 14.000 euros. A lo que hay que sumar otros costes como tasas municipales, el proyecto de construcción y la licencia de obras que rondarán unos 2.000 euros más. Y además estas infraestructuras tributan en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

Cada vez se abren menos pozos: caen un 30% en la cuenca Galicia-Costa

Tras el covid la huida hacia el rural y el miedo a las restricciones de suministro de agua o cortes puntuales que se habían registrado en los años precedentes avivaron el interés en Galicia por cavar pozos privados, tanto para ciudadanos como para empresas. Su número se disparó, pero fue un espejismo pasajero. Desde entonces, los permisos para abrir pozos están en descenso. Según los datos de la Confederación Hidrográfica Galicia-Costa, que engloba toda la cuenca atlántica, las autorizaciones para abrir pozos cayeron desde las 659 en el año 2023 hasta las 457 el pasado año, un 30% menos. Y entre enero y julio de 2025 solo se tramitaron 110 nuevos permisos, según los datos de la Xunta. Todas las excavaciones para detraer agua de los acuíferos o ríos deben estar registradas en la cuenca correspondiente y necesitan también una licencia municipal de obra, así como incorporar un contador para detallar su consumo. Sin embargo, no todas precisan una concesión administrativa. «Si el caudal que se detrae del mismo es menor a 7.000 m³/año y el agua se va a utilizar en la misma parcela en la que está el pozo, entonces no es necesaria concesión y solamente se tramita la inscripción en el registro», apuntan desde la Xunta. El precio de horadar un pozo de uso particular en una casa oscila entre los 2.000 y los 3.000 euros. En algunos casos, es suficiente con perforar una profundidad de 50 metros para lograr encontrar agua, si bien durante los momentos de mayor sequía resultaba necesario cavar más hondo, según el sector, encareciendo la construcción. Una vez alcanzada el agua, se emplea material PVC para entubar y luego se instala una bomba para llevar el agua hasta la vivienda.