La Xunta destina 100 millones a comprar dos fármacos CAR-T para tratar 250 pacientes con mieloma múltiple

El presidente gallego destacó la inversión de casi 400.000 euros por paciente

Alfonso Rueda y el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, tras el consello de la Xunta.

Alfonso Rueda y el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, tras el consello de la Xunta. / Xoán Álvarez

E. P.

