Carmen Lence: “El abandono del rural es un problema para todos: lo vemos ya en la inflación de los alimentos y la vivienda”

Galicia se enfrenta a una crisis silenciosa: el abandono del rural. A pesar de los avances en rentabilidad y calidad de vida, el campo sigue perdiendo población. El I Observatorio Activistas del Rural, impulsado por el Grupo Lence con un análisis de la situación actual y los retos de cara al futuro para evitar que sectores que son el motor estratégico de miles de familias no sobrevivan por falta de relevo generacional, servicios básicos o de políticas pública, revela una realidad preocupante: el 97% de los encuestados considera que el relevo generacional no está garantizado. La falta de jóvenes dispuestos a continuar con la ganadería o actividades alejadas del entorno urbano es la principal “alarma” para el futuro del rural. Más de la mitad de los participantes señala que garantizar el relevo y cubrir vacantes laborales es la prioridad absoluta, según recoge el informe presentado este martes en A Coruña.

El estudio, que parte de 200 a encuestas a personas vinculadas al rural, identifica obstáculos persistentes que impiden consolidar el rural como entorno de vida y trabajo: falta de servicios básicos, conectividad deficiente, burocracia excesiva y escaso apoyo institucional.

Carmen Lence, presidenta del Grupo Lence, fue tajante en su intervención: “El abandono del rural es un problema para todos. Lo vemos en la inflación de los alimentos y en la presión sobre la vivienda en las ciudades”. Para Lence, el primer paso es reconocer el problema y entender por qué las nuevas generaciones no quieren quedarse en el campo, por lo que apeló a gestos sencillos para contribuir a la supervivencia del rural: “comprar productos locales”.

Los encuestados para este observatorio apuntan también las claves para revertir la situación actual, pese a que reconocen ha mejorado en los últimos años. Aunque nueve de cada diez consideran el sector agroalimentario como motor estratégico para el desarrollo del rural, el 91% valora negativamente la adecuación de las políticas públicas actuales a las necesidades rurales y nueve de cada diez sostienen que la legislación laboral tampoco. Dos de cada tres creen que la imagen del rural ha mejorado, pero la realidad es que nueve de cada diez son conscientes de que los niños no conocen el rural y no tienen una imagen realista de lo que es. En términos generales, tres de cada cuatro encuestados para este primer informe valoran negativamente la situación del rural.

Ya con la mirada puesta en el futuro, seis de cada diez ven que se está mejor que hace 15-20 años y dos de cada tres auguran que será más atractivo para vivir y trabajar en un plazo de diez años y tres de cada cuatro recomendarían a un joven que emprendiese en el rural.

Para el 56% lo más importante para que el rural no sea visto como algo del pasado es garantir el relevo generacional y cubrir las vacantes laborales. También sitúan como segundo factor clave, la mejora de las infraestructuras, seguido de la digitalización y los servicios básicos. Y hasta un 63% creen que una vivienda asequible y la mejora de la calidad de vida atraería a más habitantes y profesionales, así como la potenciación de los servicios públicos, la conectividad, el teletrabajo e incluso una agenda cultural y de ocio.

“Galicia se desangra demográficamente, tiene una población tan envejecida que tiene una tasa vegetativa negativa. Esto implica una enfermedad grave, sin un diagnóstico esto no se puede curar”, expuso Valentín González Formoso, presidente de la Diputación de A Coruña, durante el arranque del acto organizado en A Coruña. “No se trata de ir al rural a pasear el fin de semana con las botas de trekking”, ironizó para después dar cuenta de la apuesta de la corporación provincial por el rural, con un esfuerzo que a día de hoy se traduce en más de 116 millones de inversión en pequeños concellos de la provincia frente a los 24 de hace una década. “No se trata solo de hacer discursos, sino también de mostrar que crees en el rural”, destacó Formoso tras aludir a la decisión de la Diputación de establecer el “corazón y el cerebro” de la gestión de fondos europeos en A Capela o la oficina de asesoramientos y apoyo a pymes en Pontecesures.