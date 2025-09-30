La comunidad gallega reduce su deuda en 234 millones de euros

Galicia cerró el año 2024 con el cien por cien de su presupuesto ejecutado —casi 900 millones de euros más que en 2023— y logró reducir su deuda en 234 millones. Así lo constatan las cuentas de la comunidad autónoma correspondientes al pasado año que fueron analizadas ayer por el Consello de la Xunta.

Según este documento, Galicia alcanzó «un superávit del 0,23 por ciento del PIB», obteniendo una capacidad de financiación de 191 millones de euros.

Esta capacidad se compatibilizó con una ejecución del gasto no financiero de cerca del 100 por cien de los créditos iniciales, aumentando cerca de 853 millones con respeto al ejercicio anterior. Asimismo, el documento muestra que la deuda de la comunidad autónoma gallega se situaba, en 31 de diciembre, en el 14,5% de su PIB autonómico, cumpliéndose el objetivo máximo de deuda que el Gobierno gallego había fijado inicialmente y que era del 14,9%. De este modo, la reducción de la deuda fue de 234 millones de euros, pasando de 12.170 millones a finales de 2023 a 11.936 millones a finales de 2024.

La Xunta defiende que la prueba de la solvencia de la hacienda económica es que en el año 2024 se rescataron cuatro autovías gallegas, lo que permitió ahorrar en los presupuestos futuros más de 300 millones de euros, ya que a partir de este año no se abona peaje en sombra a las concesionarias.

Según refleja el documento, la comunidad gallega cumple ejecutando el presupuesto con mejores indicadores que los territorios de su entorno, con un crecimiento del PIB del 2,8 por ciento, medio punto más del previsto, alcanzando un nivel del PIB 9 puntos superior al año 2019, dos puntos más que el promedio español, y con la menor tasa de paro desde 2008, dos puntos inferior al promedio de España.

Además, la Xunta sostiene que Galicia lidera un año más el esfuerzo inversor, con un 16,4 por ciento del gasto de capital sobre el gasto no financiero, casi el doble del promedio.

En la cuenta general se puede apreciar que la comunidad «sigue siendo referente entre las comunidades que más rápido pagan a sus proveedores». En concreto, finalizó el 2024 con un período medio de pago de 17,32 días frente a los 31,15 días de promedio de las comunidades autónomas.

Además, en cuanto al ahorro bruto —medido como la capacidad de financiar gastos de capital con ingresos corrientes—, en 2024, Galicia experimentó un gran aumento del ahorro bruto, alcanzando un total de cerca de 1.577 millones de euros, lo que permite destinar más recursos a inversiones.

La Xunta aseguró, además, que el documento destaca las mejoras introducidas en la elaboración de las cuentas tras varias recomendaciones del Consello de Contas. Entre ellas, conforme apuntó, destaca la mejora en la información de los beneficios fiscales.