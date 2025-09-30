Muere un motorista septuagenario en la A-55 tras colisionar contra la mediana a la altura de Mos

Un accidente ocurrido a las 21.38 horas de este lunes en la A-55 se ha saldado con la muerte de un motorista. El hombre circulaba por esta carretera, y el siniestro se produjo en el punto kilométrico 9,6, a la altura del término municipal de Mos, en sentido decreciente, entre Tui y Vigo, según informa la subdelegación del Gobierno.

Al lugar acudió la Guardia Civil, el Ges de Mos, y las asistencias sanitarias que auxiliaron a la víctima, un varón de 70 años, que sufrió una salida de vía, colisionando con la mediana de la carretera.

Moto accidentada en la A-55. / Ges de Mos

Las primeras hipótesis apuntan a que el hombre podría haber sufrido un desvanecimiento mientras manejaba el manillar de la Yamaha TMax con la que circulaba, ya que no se percibió otra causa aparente que pudiera haber provocado el accidente. De hecho, los técnicos sanitarios estuvieron 40 minutos prácticándole labores de reanimación cardiopulmonar (RCP), que no dieron sus frutos, teniendo, finalmente, que decretar su fallecimiento.

Se produjeron algunas retenciones en el tráfico que se prolongaron alrededor de una hora.

Retenciones de varios kilómetros en la AP-9 por otro accidente con un motorista herido

Otro accidente, entre una moto y un coche, ha dejado un motorista herido esta mañana en la AP-9 a la altura de Teis, en Vigo, con retenciones de varios kilómetros en la autopista.

Según explica el 112 Galicia a Europa Press, a las 8,00 horas recibió llamada de un particular para avisar de un motorista que tenía una pierna atrapada cerca del túnel de A Madroa (kilómetro 152, sentido Tui), si bien posteriormente Tráfico aclaró que el conductor se había enganchado con el pantalón en la cadena de la moto "y fue ahí cuando se fue contra el coche".

Pasadas las 09.30 horas, la circulación estaba abierta al tráfico pero con retenciones en el entorno del puente de Rande, con alrededor de 5 kilómetros de atasco.

El motorista recibió asistencia en el punto. Fueron movilizados, entre otros, 061, Guardia Civil y servicios de mantenimiento.