«Somos peregrinos», fue la excusa de los tripulantes del narcosubmarino

Cuando se sintieron descubiertos, intentaron burlar la presencia policial alegando que eran peregrinos. Querían huir en un taxi e iban con la ropa empapada. Pero la treta no funcionó y acabaron detenidos. Eran los tripulantes del narcosubmarino que acababa de llegar a A Pobra do Caramiñal (ría de Arousa) para desembarcar 3.650 kilogramos de cocaína. La operación policial, llamada Saona, se saldó con la detención de 14 personas empezando el día 13 con el apresamiento de los tres navegantes —un colombiano y dos ecuatorianos—.

Lo habitual es que este tipo de capturas sean a bordo de la embarcación o posteriormente fruto de la investigación, pero no ha sido así en este inusual caso, según aseguró ayer la Policía Nacional, en A Coruña, en rueda de prensa para explicar el operativo y exponer la droga incautada.

El jefe de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) Central, Antonio Martínez, destacó también que, en este caso, se acabó por completo con la red de narcotráfico, que se considera totalmente desmantelada. «Requisar la droga está bien, pero desarticular toda la organización y dejarla sin capacidad de volver a actuar, es mucho mejor», enfatizó el mando policial.

La investigación empezó durante el mes de agosto y estaba centrada en una organización asentada en el municipio coruñés de Outes. La operación se realizó de forma conjunta con la DEA estadounidense, porque uno de los detenidos ya había sido controlado en EEUU transportando droga.

El pasado día 13 de septiembre, los agentes detectaron que varias embarcaciones partían del puerto de O Freixo, en Outes, y establecieron un dispositivo por la costa para localizar el desembarco de la droga o su transporte.

Este apuntó a la playa de Niñeiriños, en A Pobra do Caramiñal, donde estaban los tripulantes, que simularon ser peregrinos y escaparon en un taxi, pero luego fueron detenidos por la Policía Local de ese municipio.

La organización criminal, dedicada al transporte de cocaína «a gran escala», había constituido varios negocios relacionados con la reparación y venta de equipos náuticos con el objetivo de ocultar la actividad ilícita. Posteriormente se localizaron embarcaciones que se habían preparado para el narcotráfico instalándoles motores de gran potencia y última generación para darles mayor capacidad de carga, agilidad y alta velocidad.

Una vez identificados todos los miembros de la organización, se realizaron 18 registros en las comarcas de Barbanza y O Salnés donde se intervinieron más de 54.680 euros, 2 embarcaciones, 5 vehículos, 22 teléfonos, equipos de transmisiones, dispositivos de almacenamiento de información y diversa documentación.