El plazo para pedir las ayudas por los incendios se amplía hasta el 30 de octubre

El plazo para solicitar las ayudas para hacer frente a los daños causados por los incendios de este verano finalizará el próximo 30 de octubre, después de que la Xunta anunciase ayer que lo ampliaba para dar más tiempo a los damnificados por los incendios de agosto y para que pudiesen solicitarlas las personas afectadas por los de este mes de septiembre. Se trata de una noticia que llegó, precisamente, el mismo día en el que los medios antiincendios fueron capaces de extinguir el último gran incendio forestal de la comunidad, el registrado en Pantón (Lugo) el pasado día 18. En total, afectó 1.517 hectáreas de superficie arbolada y 288 de monte raso.

Concretamente, según explicó el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, la finalización del plazo para solicitar gran parte de las ayudas por los incendios era inminente, por lo que, con ánimo de dar más tiempo a los afectados, el Consello de Gobierno tomó la decisión de ampliarlo hasta el 30 de octubre. De este modo, también podrán solicitarlas las personas afectadas por los incendios de septiembre, aunque si a este último grupo le hiciese falta «un plazo mayor», indicó, «no habría ningún problema en concederlo».

Según explicó, hasta ahora se han abonado 19 ayudas por viviendas afectadas, 4 ayudas relativas a daños en negocios y 13 ayudas en territorios de ordenación cinegética, por un importe de 1,7 millones.

Plan de Abanca

Por otro lado, también ayer el consejo de administración de Abanca ratificó el plan de acción diseñado por la entidad para dar respuesta a los colectivos afectados por los incendios no solo de Galicia, sino también de Extremadura y Castilla y León. De este modo, la entidad dispone de una línea de financiación de 150 millones al alcance de familias y empresas, pensada para la rehabilitación de hogares y demás maquinaria.