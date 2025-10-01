BNG y PSOE ven «presiones» del PP en la moción de censura de Ribeira

BNG y PSdeG denunciaron ayer «artimañas» y «presiones» por parte del PP a los cuatro ediles independientes del Concello de Ribeira para lograr su apoyo a una moción de censura para arrebatar la Alcaldía al nacionalista Luis Pérez.

El PPdeG llegó a un acuerdo con cuatro de los cinco concejales del Partido Barbanza Independiente (PBBI) para presentar una moción de censura. Esta formación forma parte del tripartito junto a PSOE y BNG que gobierna Ribeira.

El actual alcalde, Luis Pérez, del Bloque, califico ayer esta operación de «bochornosa»: «responde única y exclusivamente a los intereses partidistas y particulares del PP». Además, denunció que ya en 2023 cuando se conformó el actual gobierno los populares llegaron a proponer «sobornos económicos» al PBBI para que no firmasen el acuerdo con PSOE y BNG.

La portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón, reprochó al PP que esté dispuesto a utilizar «todo tipo de mañas y artimañas» para arrebatar el poder al alcalde nacionalista que está realizando «una buena gestión».

«Es una maniobra de reparto de poderes entre bastidores», lamentaron desde el PSdeG de Ribeira. Denunciaron que se trata de un pacto «en la oscuridad» que «nace en los despachos» y obedece a «cálculos partidistas».

El regidor de Ribeira destituyó ayer de todas sus funciones a tres de los cinco ediles del PBBI que formaban parte del tripartito junto a los 5 nacionalistas y 1 del PSOE. Lo hizo después de que los diez ediles populares presentasen este lunes una moción de censura con cuatro de la formación independiente (Vicente Mariño, Herminia Pouso, Fernando Abraldes y Tania Redondo).

El también concejal del PBBI Juan Luis Furones se desmarcó de la moción de censura y, por ello, el alcalde decidió mantenerlo al frente del área de Sanidade. Pero también continuará ejerciendo sus funciones como concejala de Medio Rural e Servizos Municipais Tania Redondo, porque, según el regidor, «firmó la moción de censura bajo presiones y está por ver que la apoye el próximo lunes 13».