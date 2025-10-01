Las consultas a enfermería en Primaria crecen el doble que las visitas al médico

Faltan médicos de familia, mientras la demanda de atención sanitaria en una comunidad tan envejecida como Galicia está al alza. Ante esta situación, se está apostando por reforzar el papel de la enfermería para descargar de trabajo al facultativo de Primaria. Y se está consiguiendo, pues las enfermeras han absorbido el 60 por ciento del incremento de consultas registrado en los últimos cinco años. En 2024 los centros de salud atendieron 25,9 millones de citas, casi 1,2 millones más que en 2019. Y han sido las visitas a enfermería las que más aumentaron: casi un 8 por ciento, el doble de lo que crecieron las consultas con el médico de familia (3% más).

Desde el Sergas apuestan por fortalecer el rol de las enfermeras y que estas vayan asumiendo más competencias. Así, por ejemplo, se ha ido ampliando progresivamente la potestad de estas profesionales para prescribir medicamentos. A día de hoy ya pueden recetar más de 140 tipo de fármacos en Galicia. De esta manera se libera de trabajo a los facultativos de Primaria, sobrecargados por la escasez existente en la actual plantilla de médicos y el incremento de la demanda sanitaria.

Según la base de datos de Atención Primaria publicada por el Ministerio de Sanidad, de las 25,9 millones de consultas gestionadas por los centros de salud en 2024, el 37 por ciento fueron atendidas por enfermeras (9,7 millones) y el resto por los facultativos (16,1 millones).

En conjunto, la carga de trabajo de los profesionales sanitarios ha crecido respecto a los tiempos prepandemia. Los ambulatorios atienden ahora un 5 por ciento más de consultas.

Pero han sido las enfermeras las que han asumido el grueso de este incremento en la carga de trabajo. Estas profesionales reciben ahora 686.000 visitas más que en 2019. Mientras, los facultativos atendieron 506.000 citas más.

Así, las enfermeras tienen un 5 por ciento más de visitas presenciales, un 80 por ciento más de citas telefónicas y acuden más a domicilios a tratar a pacientes.

Con la pandemia de covid y las restricciones a la movilidad, cobraron fuerza las consultas por teléfono hasta el punto de que en 2020 la mitad de las citas se atendieron telefónicamente. Sin embargo, desde entonces esta modalidad de atención va en descenso. Los pacientes prefieren el cara a cara con el médico o la enfermera.

En 2024 se realizaron 6,5 millones de teleconsultas. Fueron solo el 25 por ciento de las citas totales atendidas por médicos y enfermeras, según los datos del Ministerio de Sanidad. Además, hubo casi 150.000 consultas telefónicas menos que el año anterior.

También está en descenso la atención a domicilio. El pasado año los profesionales sanitarios se desplazaron en 519.000 ocasiones a la casa del paciente para atenderlo. Esto supone un 4 por ciento menos que en 2023. La Consellería de Sanidade aprobó, sin embargo, un plan para fortalecer la atención domiciliaria.

En cuanto a la frecuentación, cada gallego va de media 6,17 veces al año al médico de familia, un poco más que en 2023 cuando este indicador estaba en 6,03. Y se mantiene casi en términos similares la frecuencia con la que se acude a enfermería que pasa de 3,71 veces en 2023 a 3,72.