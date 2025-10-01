Detenido por causar un fuego mientras desbrozaba

La Guardia Civil detuvo ayer a un hombre de 48 años, de nacionalidad portuguesa, como presunto autor de un incendio forestal que afectó 13 hectáreas debido a una «imprudencia» mientras desbrozaba en Becerreá (Lugo) el pasado 18 de septiembre. El hombre trabajaba sin contrato y realizaba los trabajos de limpieza y desbroce en los márgenes de una carretera en la parroquia de Vilachá.