Detenido por causar un fuego mientras desbrozaba
Santiago
La Guardia Civil detuvo ayer a un hombre de 48 años, de nacionalidad portuguesa, como presunto autor de un incendio forestal que afectó 13 hectáreas debido a una «imprudencia» mientras desbrozaba en Becerreá (Lugo) el pasado 18 de septiembre. El hombre trabajaba sin contrato y realizaba los trabajos de limpieza y desbroce en los márgenes de una carretera en la parroquia de Vilachá.
