POLÍTICA

Evencio Ferrero deja la alcaldía de Carballo tras 22 años en el cargo

Le sucederá Daniel Pérez, edil de Deportes y diputado en el Parlamento

Evencio Ferrero, alcalde de Carballo desde hace 22 años

José Manuel Ramos Lavandeira

Carballo

Tras 22 años en el cargo, el alcalde de Carballo, Evencio Ferrero (BNG), anunció la pasada noche en la asamblea local de su partido que deja la Alcaldía. Comparecerá hoy a las 11.00 horas para dar cuenta de los motivos de su renuncia y de la reorganización del gobierno local.

Los nacionalistas ratificaron además en dicha asamblea a su sucesor: Daniel Pérez, actual concejal de Deportes y diputado en el Parlamento gallego, quien asimismo fue elegido como candidato a las próximas elecciones municipales de 2027.

Por su parte, la vacante que dejará Evencio en la Corporación local será ocupada por Daniel Barreiro Quintáns, número 15 de la lista del BNG. Está previsto que el sábado, día 11 se celebre el pleno para designar al nuevo regidor carballés.

