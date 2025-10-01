El examen teórico de conducir cambia en Galicia: estas son las nuevas señales de tráfico que se incluyen desde este miércoles

Hace ya un tiempo que la Dirección General de Tráfico (DGT) anunció importantes cambios relativos a los exámenes teóricos de conducir, entre los que se encuentran la inclusión de vídeos cortos con situaciones reales de conducción y las nuevas señales de tráfico.

Si bien tendremos que esperar hasta 2026 para la incorporación de los vídeos, desde este miércoles 1 de octubre, los aspirantes podrán ser preguntados por las nuevas señales de tráfico, que entraron en vigor el pasado julio.

El nuevo catálogo incorpora nuevas señales que responden a cambios en la movilidad -como la aparición del patinete eléctrico-, elimina las que han quedado obsoletas y modifica algunas de las ya existentes para mejorar su percepción.

#TestDGT ¿A qué velocidad máxima puede circular por una autopista un turismo que arrastra un remolque ligero?

A. 120 km/h.

B. 100 km/h.

C. 90 km/h. pic.twitter.com/OMnvyUt5hx — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) October 1, 2025

Entre los principales cambios está la modificación del diseño y la definición de numerosos elementos de señalización, incluidas señales verticales, marcas viales y una clarificación específica de la señalización circunstancial.

Nuevas señales de tráfico

Las nuevas señales de tráfico dan respuesta a nuevas realidades y necesidades de movilidad de una sociedad en constante evolución.

Así, se incorporan señales como la de paso para ciclistas (la segunda en la foto), la de zona de coexistencia (la sexta en la foto), la de carril reservado para vehículos con alta ocupación (la octava en la infografía) o las que informan de la situación de un surtidor o estación de servicio (la última fila en la foto); entre otras.

Infografía con las nuevas señales de tráfico / DGT

Señales actualizadas

La reforma también contempla la modificación de señales para mejorar su percepción y adaptarlas a las nuevas exigencias de movilidad.

A este respecto se han modificado señales como de visibilidad reducida, o los iconos del tren, tractor, bicicleta, avión o ciclomotor, que se han modernizado.

Infografía señales renovadas de la DGT / DGT

Modelo de examen

En cuanto al modelo teórico del examen de conducir, este mantiene su formato de 30 preguntas con un máximo de tres fallos para aprobar.