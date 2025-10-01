Galicia traslada al Gobierno sus propuestas sobre vivienda

Xunta y Gobierno central mantuvieron ayer una reunión bilateral previa a la conferencia sectorial de vivienda que se celebrará mañana jueves. El secretario xeral del Instituto Galego de Vivenda e Solo, Heriberto García, trasladó al director general de Vivienda, Francisco Javier Martín, las demandas de Galicia como que se impulse la construcción y el desarrollo de suelo residencial.