Galicia traslada al Gobierno sus propuestas sobre vivienda
Santiago
Xunta y Gobierno central mantuvieron ayer una reunión bilateral previa a la conferencia sectorial de vivienda que se celebrará mañana jueves. El secretario xeral del Instituto Galego de Vivenda e Solo, Heriberto García, trasladó al director general de Vivienda, Francisco Javier Martín, las demandas de Galicia como que se impulse la construcción y el desarrollo de suelo residencial.
