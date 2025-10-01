Guille ya tiene un cuidador que le permite volver al instituto

Guille, un adolescente de Noia de 15 años que tras un accidente de tráfico en la Nochebuena de 2023 sufrió una discapacidad del 88%, solo deseaba que llegase este curso escolar para intentar retomar su vida. Con limitaciones, pero tratando de superar las barreras a las que no se puede enfrentar solo. Para eso, la figura de un cuidador a tiempo completo era la clave para poder iniciar ese camino.

Y lo quería hacer con garantías. Porque la Xunta había comprometido a la familia el pasado 23 de junio este apoyo. Pero con el arranque de las clases el pasado 8 de septiembre no llegó ese refuerzo —por trámites administrativos, según explicó a este periódico la Consellería de Educación— y Guille solo contaba con un cuidador a tiempo parcial, ya que tenía que compartirlo con otro menor con necesidades especiales de un centro próximo. Tras las protestas y movilizaciones de familiares y vecinos, finalmente llegó ese cuidador a tiempo completo. Tal y como había avanzado este periódico el lunes, Educación se comprometía a resolver esta misma semana la asignación de un profesional que acompañase a Guille en sus horas en el instituto. Y ayer, último día de septiembre, se hizo efectivo ese apoyo.

Por el momento, las familias mantendrán las movilizaciones de los jueves para reclamar más medios ya que —advierten— «no solo es Guille, hay muchos niños que requieren de este personal».