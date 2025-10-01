El modelo educativo híbrido, galardonado a nivel estatal

El modelo de educación híbrida de Galicia fue reconocido ayer a nivel estatal con la primera edición del premio que otorga el Observatorio Nacional de Educación Digital (ONED), un consorcio integrado por entidades tanto públicas como privadas vinculadas a la investigación.

El galardón lo recogió el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, en un acto que tuvo lugar con motivo de las jornadas de colaboración público-privada en educación organizadas por esta organización. Este premio, explicó Rodríguez, «supone un aval a la continua labor realizada en los últimos años gracias a un diálogo permanente con todos los agentes que integran la comunidad educativa».