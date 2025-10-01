El Parlamento pide al Gobierno que negocie con Ryanair

El Parlamento gallego aprobó ayer, sin votos en contra, una iniciativa del BNG, para reclamar al Gobierno central iniciar negociaciones «urgentes» con Ryanair y evitar «evitar el aislamiento aéreo de la Galicia». De acuerdo con el texto, aprobado en comisión con la abstención del PSdeG , la Cámara autonómica también insta a que Ryanair elimine el expediente de regulación de empleo (ERE) propuesto en la capital gallega.

Con la misma finalidad, demanda «la intervención conjunta y urgente» del Ministerio de Transportes y el de Trabajo, y que, en todo caso, «se realicen en Santiago y no en Madrid las negociaciones del ERE anunciado por la empresa». En concreto, el acuerdo busca que Ryanair «desista de las medidas anunciadas» y mantenga el nivel de operaciones actual en los aeropuertos de Santiago y Vigo.