Puente ve «coherente» que Besteiro pida la gratuidad de la AP-9
El ministro de Transportes, Óscar Puente, defendió ayer en la sesión de control al Gobierno que el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, «nunca será incoherente» pidiendo la gratuidad de la AP-9 porque, a su juicio, es lo que «ha defendido siempre».
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El huracán ‘Gabrielle’ apunta a Galicia aunque llegará convertido en borrasca
- Termómetros en modo verano: Galicia alcanzará los 30 grados en pleno otoño
- Galicia mira de reojo la evolución del exhuracán 'Gabrielle
- Un cuidador para Guille: la promesa sin cumplir que le impide ir al instituto
- Tensión en Monforte por la visita de Vox al centro de menores
- La inclusión, premiada en la prisión de Teixeiro
- Estos son los colegios de A Coruña y alrededores en los que Sanidade vacunará contra la gripe
- Altri busca su última carta