Puente ve «coherente» que Besteiro pida la gratuidad de la AP-9

El ministro de Transportes, Óscar Puente, defendió ayer en la sesión de control al Gobierno que el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, «nunca será incoherente» pidiendo la gratuidad de la AP-9 porque, a su juicio, es lo que «ha defendido siempre».

