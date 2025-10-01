El Sindicato de Estudiantes convoca huelga este jueves en Galicia "contra el genocidio sionista" en Gaza
La organización hace extensivo su llamamiento a todos los institutos y universidades gallegos | Habrá manifestaciones en A Coruña, Ferrol y Vigo
EFE
El Sindicato de Estudiantes promueve una huelga este jueves 2 de octubre en todos los institutos y universidades españolas "contra el genocidio sionista", un paro que, en el caso de Galicia, vendrá acompañado de manifestaciones en A Coruña, Ferrol y Vigo, con inicio a las doce del mediodía.
La organización ha abogado por "vaciar las aulas y llenar las calles" y desarrollará estas acciones bajo el lema 'Paremos el genocidio contra el pueblo palestino, ruptura con Israel ya', con el que condena que el "pueblo palestino está siendo exterminado".
En su manifiesto, el colectivo estima que, tras "dos años de genocidio", el Gobierno "sionista de Netanyahu persiste en sus planes criminales", además de incidir en que más de 60.000 palestinos "fueron asesinados, 18.000 de ellos niños y niñas, y el hambre organizada como arma de guerra afecta ya al 25 % de la población".
