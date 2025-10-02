Demoras de 9 meses en la valoración forense de la violencia de género

Las Unidades de Valoración Forense Integral (UVFI) fueron creadas en 2005 como un servicio especializado a víctimas de violencia de género. Son equipos multidisciplinares que integran a profesionales de la medicina, la psicología y el trabajo social forense. Su función es, a solicitud del juzgado o una fiscalía, elaborar un informe pericial diagnóstico, que desde 2023 también incluye los casos de agresiones sexuales e intrafamiliar. Pero esta red de asistencia muestra una implementación muy desigual entre las comunidades y una intensa carencia estructural. Y Galicia no sale bien parada, pues es la autonomía con el «mayor retraso» del Estado en la emisión de estas evaluaciones, con un tiempo medio de demora de 9,5 meses.

Quien lo denuncia es la Fiscalía General del Estado en su última memoria —referida al año 2024—, que recoge las reflexiones y los datos de las distintas fiscalías provinciales. Estos nueve meses y medio, se convierten en catorce en el caso de la provincia de Pontevedra, al menos para algunas valoraciones. «En Galicia, A Coruña cuenta con tres equipos, pero insuficientes. Pontevedra tiene demoras de hasta 14 meses. En Lugo, los informes integrales tardan 6 meses, y los civiles hasta 9 meses», se cuenta en la memoria, que no cita referencia alguna a la provincia de Ourense.

En el resto de España, la situación no es mucho mejor. «Comparando con la memoria de 2023, se observa que persisten gran parte de los problemas estructurales que ya entonces se denunciaban. El panorama nacional sigue marcado por la escasa dotación de personal, la ausencia de UVFI, los prolongados tiempos de respuesta y la falta de equipos de guardia para valoraciones urgentes en numerosas provincias», advierte la Fiscalía General del Estado.

La Xunta, de la que dependen estas unidades de valoración a través del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga), no está de acuerdo con las apreciaciones fiscales. Tras replicar que desconoce de dónde obtuvieron la información las fiscalías, asegura que «en estos momentos» ningún informe solicitado al Imelga tiene un retraso «mayor de seis o siete meses» a contar desde la fecha de entrada en el registro del instituto». En línea con esta afirmación, la Consellería de Presidencia, Xustiza de Deportes añade que en la «mayoría de las veces» esta fecha de entrada no se tiene en cuenta para fijar la demora, dado que desde que un juzgado acuerda el envío al Imelga hasta que le llega «pasa un tiempo», a lo que se suma que hay casos en los que se requiere más documentación, lo que retrasa el inicio de la tramitación.

Hasta febrero, el Imelga contaba con solo una unidad, pero en abril se crearon siete. La carga de trabajo, dice la Xunta, se triplicó en 2024, con 310 peticiones, y que el 60% se resolvió dentro del año natural. Y el acumulado pendiente se resolvió en 2025, además de atender las 51 nuevas solicitudes, emitiéndose 110 informes en los nueve primeros meses de 2025.