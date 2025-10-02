«Hay que reforzar con más horas las matemáticas y reformular los temarios»

El primer examen PISA pospandémico evidenció un retroceso en las puntuaciones en competencia matemática: Galicia bajó 12 puntos y España lo hizo peor que nunca. A esos datos, y a pasos atrás continuos en el rendimiento en la materia, se remite la Conferencia de Decanos de Matemáticas para alertar sobre qué se enseña en secundaria, quién lo hace y cómo. Galicia no se salva del problema, aunque «en general la situación es mejor que la media», apunta Alberto Cabada, decano de la única facultad gallega, en la Universidade de Santiago, quien defiende el valor «estratégico» de las matemáticas. «Solamente con matemáticas no, pero sin matemáticas no se va a ningún lado», proclama.

Usan el adjetivo «crítico» para aludir al nivel de competencias del alumnado de enseñanzas secundarias. ¿Tan grave es?

Es un adjetivo fuerte, pero, si se analizan los datos de PISA, el resultado del último examen en España es el más bajo de la serie histórica e incluye un 27% de alumnado bajo el nivel mínimo de rendimiento. Además, la variación en la puntuación relacionada con la brecha socioeconómica afecta sobre todo en la competencia matemática y el inglés, que son los dos lenguajes para el acceso al futuro de los alumnos, como idioma de la ciencia y la lengua hoy universal. En Galicia las notas de PISA son más altas y los resultados, más igualitarios.

Pero el problema que detectan, ¿afecta también? ¿Les llega a la facultad alumnado con carencias, teniendo en cuenta que la nota de corte supera el 12?

Los decanos hablamos de la enseñanza de matemáticas en general, no del alumnado que accede a Matemáticas, una carrera con notas de corte elevadas en los últimos años en España. Con todo, a pesar de esas notas y de contar con gente muy buena y que se esfuerza y con una tasa de éxito alta, sí que se ve en primer curso que para esas notas deberían tener, a mi juicio, más dominio de matemáticas.

Enfatizan la importancia de echarle horas a la materia, pero también habría que tocar el contenido, apuntan. ¿Cómo?

El aumento de las horas, el refuerzo de la materia, es importante. Lo razonable sería dar Matemáticas a diario o aprovechar las horas de las que disponen los centros para refuerzo, como con la lectura. Ambas competencias tienen que ver con ser capaz de comprender y de expresarse. Sin ellas, no eres capaz de hacer nada; son fundamentales para el resto. Si aumentas horas y no aumentas temario, tendrías mucho más margen para explicar los contenidos. Habría que reformular el temario.

¿Y que las impartan titulados en Matemáticas? En los últimos años empiezan a escasear los graduados en la docencia...

Estamos teniendo mucho éxito de empleo: hay quienes se gradúan y ya sin máster reciben buenas ofertas de empresas por trabajos más relacionados con lo que han estudiado. Eso hace que la opción de la enseñanza no les resulte muy atractiva. Por otro lado, la oferta de plazas del máster de secundaria para Matemáticas y Ciencias es muy limitada en Galicia y lo haces o por la UNED o por la privada. Son varios factores: hay mucho trabajo en la empresa, no resulta apetecible por lo que sea dar clases de enseñanza media e incluso está habiendo problemas, en Barcelona y Madrid, con conseguir profesores para la universidad, aunque aquí aún no. No podemos decir que el profesorado no formado como matemático lo haga mal, porque el que aprueba una oposición ha demostrado estar preparado para dar clase en los institutos, pero es cierto que en principio se debería fomentar más el profesorado con estudios propios, como en otras materias, porque aporta el valor añadido de la formación.

También cuestionan cómo se enseñan las matemáticas...

Desde hace tiempo se han dejado de lado las demostraciones en la ESO y el Bachillerato y en la inmensa mayoría de casos se manejan cuestiones puramente mecánicas y eso no es enseñar a pensar, lo que sería más útil. El valor añadido de un matemático es que sabe resolver problemas; es alguien muy versátil, que puede relacionar conceptos muy distintos y eso generaría valor añadido y sería lo interesante que se podría trasladar al alumnado: la resolución de problemas, no tanto hacer unas cuentas, que puede resultar menos estimulante. Se trata no solo de que sepa hacer, sino también qué significa. Un idioma no se aprende con un diccionario. La educación es calma, sosiego, en un mundo en que todo es rápido e inmediato.

Los docentes se quejan de que los chavales no saben razonar, pero mencionan asimismo las ratios elevadas de las aulas...

Más que a cuestiones puramente mecánicas, habría que ir más a problemas de razonar, que es lo que se está haciendo con el modelo competencial, pero es difícil de aplicar en un aula con 25 alumnos y alguno con necesidades educativas. Sin duda, la enseñanza de matemáticas mejoraría con menos alumnado y es una buena noticia la bajada de ratios en Galicia.