Un muerto y dos heridos tras colisionar dos camiones y un vehículo en el corredor Brión-Noia
Ocurrió en el kilómetro 12,500 poco antes de las 09.00 horas, ocasionando retenciones
Uno de los contusionados tuvo que ser evacuado en helicóptero
Marcos Manteiga Outeiro
Una persona perdió la vida y otras dos resultaron heridas en el corredor de Brión-Noia (CG-1.5) tras colisionar dos camiones y un tercer vehículo, según los especialistas de Emerxencias de Brión. Ocurrió a la altura de kilómetro 12 con 500 (aproximadamente) esta mañana, poco antes de las 09.00 horas y en el término municipal de Brión, a la altura de Os Ánxeles. El fallecido, varón, tenía 54 años, iniciales V.M.A.
Uno de los dos heridos tuvo que ser evacuado en helicóptero, y los miembros del GES de Brión aguardaban en el punto a la espera de que llegaran las grúas para retirar vehículos y hacer la limpieza.
Hasta el lugar se desplazaron tres ambulancias, un helicóptero, varias patrullas de la Guardia Civil de Tráfico, Policía local de Brión, mantenimiento de carreteras, GES Brión y Bomberos de Santa Comba. Destacar que en el punto hubo cortes de circulación, desde la rotonda de altura de Urdilde hasta la rotonda de Brión, ocasionando problemas de circulación mientras se realizaban dichas limpiezas de escombro y materiales.
Según aportaban desde el 112, los dos camiones transportaban aluminio. Además, aclaraban que entre las personas involucradas en el acidente "ningunha delas estaba atrapada no interior dos vehículos, un dos cales acabou envorcado. Finalmente, e malia os esforzos, os servizos sanitarios só puideron confirmar o falecemento dunha delas".
