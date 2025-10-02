La peor ola de incendios de Galicia puso en jaque unas 11.000 construcciones

La ola de incendios más devastadora registrada en Galicia arrasó este verano unas 100.000 hectáreas en Ourense, con un perímetro afectado de más de 4.500 kilómetros y 11.000 construcciones amenazadas, según el profesor de Ingeniería Forestal de la Universidade de Vigo, Juan Picos. Tras el inventario de daños, el experto detalla que ardieron 144 viviendas, además de medio millar de industrias, 300 depósitos y silos, 150 iglesias y capillas, una treintena de cementerios, 10 molinos y al menos 250 comunidades de montes.

Picos advierte de que la posibilidad de repetir un escenario similar «es cada vez más alta» y defiende la creación de espacios defensivos alrededor de las viviendas, puntos de agua y la eliminación de mobiliario inflamable. «Ganar dos horas ante un frente de fuego puede ser clave para recibir ayuda», subraya.

Esta problemática será analizada hoy en la jornada El fuego a las puertas. Urbanismo preventivo en incendios de 4ª generación, organizada por el Colexio de Arquitectos de Galicia (COAG) en Ourense. El encuentro reunirá a Picos, al arquitecto urbanista José Antonio Hoyuela y a la bióloga Otilia Reyes, con motivo del Día Mundial de la Arquitectura.

Picos abordará la gestión de la interfaz urbano-forestal, mientras Hoyuela presentará una guía de planificación ecológica desarrollada junto a la Universidade da Coruña, que busca fortalecer la infraestructura verde en Ourense. La jornada incluirá además una charla coloquio con alcaldes de municipios afectados.

Para Hoyuela, la restauración ecológica y la planificación territorial son las prioridades inmediatas tras los incendios, con el fin de mitigar la erosión, proteger a la población y reactivar la economía rural. Destaca que los fuegos de agosto evidenciaron la «vulnerabilidad ante el cambio climático» y el «abandono del rural».

La guía elaborada se apoya en tres ejes —peligro, exposición y vulnerabilidad— y propone implicar a las comunidades locales mediante talleres de prevención y adaptación. Al mismo tiempo, Hoyuela subraya que la reforestación debe basarse en especies autóctonas y en mosaicos productivos que reduzcan la continuidad del combustible.