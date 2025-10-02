En Directo
VII Foro La Toja en directo
La séptima edición del Foro La Toja–Vínculo Atlántico se celebra los días 2, 3 y 4 de octubre, centrada esta vez en explorar el nuevo orden mundial con la presencia de Felipe VI. Entre los ponentes se encuentran el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2024, Michel Ignatieff; el expresidente Mariano Rajoy; el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, el expresidente de México Ernesto Zedillo; Alberto Núñez Feijóo o Josep Borrell.
Rajoy bromea sobre su anécdota el año pasado con el tapón de una botella
«Yo soy partidario del bipartidismo y lo que está ocurriendo en España y Europa es terrible», articuló Rajoy, con todo, declaró «no tengo claro lo qué hay que hacer en este momento, más allá de reforzar Europa. Aún así, dio algunas claves importantes de cara al futuro, y es que, en su opinión, es necesario «completar el mercado interior y llevar a cabo una política exterior comunitaria de seguridad y de defensa».
Rajoy bromeó también, al hablar de soluciones, sobre una de las grandes anécdota el año pasado con el tapón de una botella que no era capaz de sacar. «Aquí hay gente inteligente y por eso este año le han puesto una chapa. Más fácil», resaltó entre risas del público.
Zedillo pide más coordinación a la Unión Europea
«Al enemigo no lo vas a derrotar convirtiéndote en populista, al igual que al payaso no lo detienes siendo más payaso, en Europa hay que actuar con responsabilidad», manifestó Zedillo, quien abogó por «una política única y común» frente a las amenazas. «Hay que tomar decisiones más eficientes, coordinando a los países, y luego redistribuyendo los beneficios que traiga esa coordinación», dijo sobre la Unión Europea, aunque reconoció que «esta ejecución está muy distante».
Rajoy, sobre los «problemas» del poder judicial: «No digo que haya perdido su independencia, pero vemos cosas que no nos gustan»
«Europa tiene que respetar las normas de la democracia, ser duro y contundente». Con estas palabras inició Rajoy su segundo turno de palabra en el que habló sobre los «problemas» del poder judicial: «No digo que haya perdido su independencia, pero vemos cosas que no nos gustan en Europa. La independencia del poder judicial queda en tela de juicio».El expresidente del Gobierno de España volvió a hablar de populismos acusándolos de «pescar» el tema de la migración «donde escuchamos barbaridades de unos y tonterías de otros». «Esto solo viene bien para dividir votos», afirmó.
Rajoy habla sobre los «populistas»: «Pueden ser de extrema derecha, extrema izquierda o de extrema estupidez»
Cuestionado sobre si las democracias representativas en Occidente están en peligro, Rajoy señaló que él es «optimista», ya que «no serlo no sirve para nada». «Si alguien conoce un sistema mejor, que lo diga», alegó.
Rajoy cargó, así, contra los populistas, después de hacer un repaso por la historia reciente: «Pueden ser de extrema derecha, extrema izquierda o de extrema estupidez». «Prefiero vivir en una democracia populista que en la mayoría de regímenes autoritarios de extrema izquierda que existen en el mundo», dijo, tras hablar de China o Rusia.
Zedillo: «La última gran potencia benigna que queda es Europa»
El que fuera presidente de México se mostró crítico con «los populistas se dedican a dinamitar las bases de la democracia», un fenómeno que señaló «es bastante reciente». «Lo vemos en muchos países, incluso en el más poderoso del mundo», señaló en referencia al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
Zedillo remarcó que «la última gran potencia benigna que queda es Europa» y que, sobre ella, recae «la responsabilidad moral de defender las relaciones multilaterales». «De momento que no cuente con Estados Unidos», concluyó.
Rajoy y Zedillo cierran el primer día del VII Foro La Toja
El que fuera presidente del Gobierno de España entre 2011 y 2018, Mariano Rajoy, y su homónimo en México entre los años 1994 y 2000, Ernesto Zedillo, son los ponentes que cierran este primer día del VII Foro La Toja con la mesa Instituciones y Democracia.
El futuro de la energía cierra la ponencia inaugural de Ignatieff
«La energía es crucial. España juega un papel fundamental en el desarrollo de energías renovables», puntualizó. Ignatieff pidió, así, «juntar política y ciencia» para trabajar de cara al futuro, en un escenario que, avanzo, no es sencillo, con la dependencia, entre otras cuestiones, que tiene Europa del gas Ruso.
Ignatieff habla de la industria militar: «Estamos viendo cosas muy nuevas»
«Estamos viendo una revolución en seguridad y en la industria militar con lo que está pasando en Ucrania, son cosas muy nuevas», alegó Ignatieff, quien incidió en que los gobiernos «deben ver donde se abren puertas nuevas para invertir». «Es importante que los políticos expliquen por qué hay que invertir más en defensa a sus ciudadanías», aseguró.
Ignatieff: «Yo no tomo decisiones, pero las personas en esta sala sí»
El intelectual ha llamado a los europeos y también a los gobiernos y ciudadanos de otros países como el suyo, Canada, a «recuperar nuestro papel como agentes históricos». «Hace falta una cooperación extensa entre países, juntos tenemos más poder», señaló sobre cuestiones como las relaciones con Rusia, a la que «no se le puede tener miedo».
«Yo no tomo decisiones, pero las personas en esta sala sí», apuntó frente a políticos, empresarios y otras autoridades en la sala. «El problema no es si lo podemos hacer, sino si lo podemos hacer lo suficientemente rápido», alegó.
Ignatieff, sobre la situación mundial actual: «Hay que plantearse cómo Europa va a defenderse a sí misma»
En conversación con la que fuera vicepresidenta del Gobierno de España, Soraya Saénz de Santamaría, Ignatieff ha analizado la situación mundial actual, haciendo referencia al conflicto en Palestina o a la invasión Rusa en Ucrania. «Estamos en un mundo en las que hay que plantearse cómo Europa va a defenderse a sí misma», señaló después de haber bromeado sobre «lo nervioso que me pone ver al rey de España aquí delante». El intelectual también ha indicado que «hay un cambio en las relaciones» entre países por la llegada, entre otras cuestiones, de Trump a la Casablanca.
