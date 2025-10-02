VII Foro La Toja en directo

Rajoy bromea sobre su anécdota el año pasado con el tapón de una botella

«Yo soy partidario del bipartidismo y lo que está ocurriendo en España y Europa es terrible», articuló Rajoy, con todo, declaró «no tengo claro lo qué hay que hacer en este momento, más allá de reforzar Europa. Aún así, dio algunas claves importantes de cara al futuro, y es que, en su opinión, es necesario «completar el mercado interior y llevar a cabo una política exterior comunitaria de seguridad y de defensa».

Rajoy bromeó también, al hablar de soluciones, sobre una de las grandes anécdota el año pasado con el tapón de una botella que no era capaz de sacar. «Aquí hay gente inteligente y por eso este año le han puesto una chapa. Más fácil», resaltó entre risas del público.