Benseguro: la iniciativa pionera gallega que mejora la seguridad en las obras

La Xunta y la Fundación Laboral para la Construcción, que preside el coruñés Diego Vázquez Reino, acaban de poner en marcha el proyecto pionero Benseguro, orientado a minimizar la siniestralidad laboral en el sector de la construcción, con especial atención a las obras menores. La presentación del convenio de colaboración incluyó la primera reunión de la Comisión Técnica de Seguimiento de la Seguridad y Salud Laboral, que analizará periódicamente los avances del proyecto.

El conselleiro de Emprego, José González, destaca que Benseguro supone un paso más en la colaboración público-privada en prevención de riesgos laborales y también incluye cooperación en otros ámbitos, como la formación flexible para el empleo, de corta duración y adaptada a las necesidades de las empresas.

Entre las novedades del proyecto destaca un plan piloto de asesoramiento para obras sin proyecto, de carácter preventivo. Un equipo técnico especializado recorrerá Galicia para detectar deficiencias en la seguridad laboral y ofrecerá soluciones in situ. Además, se apoyarán en nuevas tecnologías, como los drones, que permitne reforzar las inspecciones desde el aire.

La iniciativa cuenta con una inversión total de 200.000 euros, de los cuales la Xunta aporta 120.000 y la Fundación Laboral el 40 % restante. La colaboración tendrá vigencia hasta el 30 de junio de 2026, prorrogable hasta un máximo de cuatro años. Otras acciones incluidas son la elaboración de un plan de concienciación social, la creación de un mapa de riesgos químicos, campañas de promoción de la salud laboral y sesiones técnicas en colaboración con el Issga. Este plan se enmarca en la Estrategia de seguridad y salud laboral de Galicia: horizonte 2027, que cuenta con un presupuesto cercano a los 56 millones.