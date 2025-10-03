Besteiro viaja a Barcelona para reunirse con el alcalde y con Salvador Illa

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, viajó ayer Barcelona con el fin de dar continuidad al grupo de trabajo PSdeG-PSC, que tanto él como el primer secretario de los socialistas catalanes, Salvador Illa, pusieron en marcha el pasado julio.

El socialista gallego mantuvo ayer una reunión con el alcalde de Barcelona, Jaume Colboni, y técnicos municipales para analizar, entre otros asuntos, la Estrategia de Centros Educativos por el Clima. Además visitó una de las escuelas municipales en las que se desarrolla este proyecto del consistorio catalán.

Tras la cita, Besteiro avanzó que los socialistas gallegos presentarán próximamente una iniciativa a través de la que pedirán al Gobierno de Rueda la creación de programas educativos integrales contra el cambio climático, similar a la que está desarrollando la administración local barcelonesa y que incluye a las guarderías y a las escuelas de primaria y secundaria sostenibles de la ciudad.

Por otro lado, según informa el PSdeG, el secretario xeral abordará con Salvador Illa los avances del grupo de trabajo entre socialistas gallegos y catalanes, que ambos constituyeron en julio.