Besteiro viaja a Barcelona para reunirse con el alcalde y con Salvador Illa
Quiere exportar a Galicia las escuelas sostenibles de la Ciudad Condal
REDACCIÓN
El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, viajó ayer Barcelona con el fin de dar continuidad al grupo de trabajo PSdeG-PSC, que tanto él como el primer secretario de los socialistas catalanes, Salvador Illa, pusieron en marcha el pasado julio.
El socialista gallego mantuvo ayer una reunión con el alcalde de Barcelona, Jaume Colboni, y técnicos municipales para analizar, entre otros asuntos, la Estrategia de Centros Educativos por el Clima. Además visitó una de las escuelas municipales en las que se desarrolla este proyecto del consistorio catalán.
Tras la cita, Besteiro avanzó que los socialistas gallegos presentarán próximamente una iniciativa a través de la que pedirán al Gobierno de Rueda la creación de programas educativos integrales contra el cambio climático, similar a la que está desarrollando la administración local barcelonesa y que incluye a las guarderías y a las escuelas de primaria y secundaria sostenibles de la ciudad.
Por otro lado, según informa el PSdeG, el secretario xeral abordará con Salvador Illa los avances del grupo de trabajo entre socialistas gallegos y catalanes, que ambos constituyeron en julio.
- Termómetros en modo verano: Galicia alcanzará los 30 grados en pleno otoño
- Galicia mira de reojo la evolución del exhuracán 'Gabrielle
- Un cuidador para Guille: la promesa sin cumplir que le impide ir al instituto
- El Sindicato de Estudiantes convoca huelga este jueves en Galicia 'contra el genocidio sionista' en Gaza
- La inclusión, premiada en la prisión de Teixeiro
- Altri busca su última carta
- La Policía libera a una menor secuestrada en Ferrol y detiene al padre en Alemania
- El 16% de los pisos en venta en A Coruña están en ruinas o urgen una gran reforma